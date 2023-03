Mario Biondi: “la voce” è qui!

UDINE – Il ritorno de “la voce” è sempre un gradito ritorno. Già, perchè è dagli anni del clamoroso successo di This is what you are che il crooner di casa nostra è un ospite fisso delle estati made in FVG!

Pronti-via ed è diventato subito il nuovo Barry White, per un timbro vocale che riconosceresti con i tappi nelle orecchie, sotto la doccia, in mezzo al traffico e a chilometri di distanza.

Tourneè in tutto il mondo, Sanremo, collaborazioni di prestigio, album natalizi, orchestra o formazione minimal, il nostro è più che mai in forma smagliante e il suo jazz in direzione cocktail ha già scatenato le prevendite fin dalle prime ore dell’annuncio del concerto al parco del Castello di Udine previsto per il prossimo 2 agosto, evento collocato all’interno del calendario di UdinEstate.

Così, dopo il Romantic Tour del 2022, Mario Biondi ritorna sulle scene con i vecchi cavalli di battaglia ma soprattutto con inediti da quello che sarà il prossimo lavoro, con anticipazioni che lo danno naturalmente in direzione soul, molto soul.

Pronti quindi ad emozionarci sulle note dei pluripremiati Beyond, Sun e soprattutto dell’album d’esordio – Handful of Soul – nel quale suonava il gotha del jazz tricolore. Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella, Lorenzo Tucci, tanto per far qualche nome.

Info e prevendite su Azalea,

per il resto il suggerimento è quello di schiarirsi già la voce (la propria, s’intende) per intonare il celebre “say la la la la la, say la la la la la, this is what you are!”

Appuntamento imperdibile al Castello di Udine!