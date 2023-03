Pattò Salmè-Tripoli per garantire le libertà individuali in Comune e Regione

UDINE – Nel corso della mattinata di domenica, nel quartiere Di Giusto, i rappresentanti della lista per il rinnovo del Consiglio comunale di Udine “Liberi Elettori- Io Amo Udine” e della lista per il rinnovo del Consiglio Regionale “Insieme Liberi”, hanno incontrato gli elettori all’interno del mercatino dell’usato “Robis di une Volte”. Per la lista Liberi Elettori-Io Amo Udine erano presenti, oltre al candidato sindaco Stefano Salmè, i candidati Edi Sanson, Italia Russo, Nicoletta Vitale, Rosio Sierra. Per la lista regionale “Insieme Liberi”, oltre alla candidata alla Presidenza della Regione, Giorgia Tripoli, erano presenti i candidati Ugo Rossi, Stefano Riga e l’ex segretario nazionale del movimento 3V, Luca Teodori.

Il candidato sindaco Salmè e Tripoli, hanno ricordato le comuni battaglie a difesa delle libertà, che hanno caratterizzato il periodo pandemico e nel contempo hanno messo in guardia dai rischi futuri che il modello emergenziale adottato durante la pandemia possa essere ripetuto in futuro, con tutto quel che ne conseguirebbe in termini di violazione della Costituzione e di sospensione delle libertà individuali.

I due candidati, nei loro interventi, hanno posto una particolare attenzione al tema della salvaguardia della sanità pubblica regionale, messa in crisi dalle scelte dell’attuale giunta Fedriga come dalla precedente giunta Serracchiani. Entrambi hanno evidenziato le criticità specifiche del Pronto Soccorso e dei reparti di emergenza dell’Ospedale di Udine, in termini di mancanza di personale e di carichi di lavoro insostenibili per i dipendenti di questi reparti. Sia il candidato sindaco Salmè che la candidata alla Regione Tripoli, hanno auspicato che proprio dalle periferie della città ed in particolare dal quartiere “Di Giusto”, salga un vento di riscossa per le tante istanze di giustizia sociale negate fino ad oggi sia dalla giunta di centrodestra Fontanini, come di quella precedente di centrosinistra di Honsell.

Martedì 14 marzo, i rappresentanti della lista “Liberi Elettori-Io Amo Udine” e della lista regionale “Insieme Liberi”, formalizzeranno con una conferenza stampa la loro unione politica in vista del voto del 2 e 3 di aprile.