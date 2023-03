Sanità, Spitaleri (Pd): «Salvare il Pronto soccorso di Udine»

UDINE – “Preoccupa pensare alle conseguenze per la sanità a Udine e in Friuli se il Pronto soccorso del Santa Maria cedesse. Pietro Fontanini, sindaco ed ex tutto, non ha mai ascoltato questi professionisti o si è nascosto dietro la poltrona di palazzo D’Aronco per non disturbare Fedriga. Ignoto il suo lavoro sull’integrazione socio-sanitaria, non dato sapere quale coinvolgimento dell’ambito ha pensato per allentare la pressione sul pronto soccorso. Bisogna cambiare per salvare e potenziare”. Lo ha dichiarato il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri, candidato al Consiglio comunale di Udine, commentando la notizia che una decina di medici del Pronto soccorso di Udine avrebbero fatto domanda per frequentare il corso di formazione per medicina generale.

“Il ‘vicefallimento’ Riccardi poi – aggiunge l’esponente dem – non ci venga a dire che è colpa di Roma, dei contratti collettivi o di chi c’era prima: chi governa città e regione risponda alla semplice domanda su cosa è stato fatto e perché non è stato fatto quanto si doveva fare”. “Alle richieste e sollecitazioni dei professionisti, dei sindacati, dell’opposizione che – ricorda Spitaleri – chiedevano coinvolgimento e incentivazioni hanno risposto con dati arroganti, che tutto andava bene e non ci si doveva lamentare. Tutto il peso è stato scientemente scaricato sui professionisti del pronto soccorso di Udine e si sapeva che quei professionisti avrebbero potuto cedere al superlavoro e – conclude – non riuscire a rispondere adeguatamente ai cittadini che accedono”.