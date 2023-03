Giovanardi in Fvg boccia l’utero in affitto. La replica del Pd: «I figli sono tutti uguali»

FVG – «Il Friuli Venezia Giulia ha la possibilità di tornare a essere capitale dello spirito europeo, crocevia di popoli, culture e flussi economici, mettendosi alle spalle le incomprensioni che hanno caratterizzato il Novecento». E’ l’auspicio espresso da Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia nel governo Berlusconi Ter, arrivato in regione a sostegno del progetto politico di Renzo Tondo e di Autonomia Responsabile in vista delle elezioni del 2 e 3 aprile. Dopo una prima tappa a Trieste, dove ha incontrato candidati e cittadini al Caffè dei Libri, si è spostato a Udine dove ha visitato la Comunità Piergiorgio Onlus e la grande mostra a Casa Cavazzini. Ad accoglierlo, il presidente di Ar Tondo, l’ex consigliere regionale Bruno Marini, il consigliere comunale di Trieste Mirko Martini e l’assessore comunale di Udine, Giulia Manzan. Giovanardi, facendo l’in bocca al lupo a tutti i candidati, ha rimarcato come «il cambiamento di un Comune o di una Regione parte da persone non schiave delle ideologie, come ha dimostrato di essere Fedriga in Friuli Venezia Giulia». Oltre a questo, l’ex ministro si è voluto soffermare su un tema di attualità come quello dell’utero in affitto: «Sono un democristiano non pentito, e per me ci sono dei valori imprescindibili. Per questo rivendico il diritto di un bambino di avere un padre e una madre, e non di essere assemblato per l’egoismo di due adulti. Sono per i diritti dei bambini, e l’utero in affitto deve diventare un reato universale. Non c’è nulla di più umiliante per le donne di essere comprate da chi può permetterselo», ha concluso Giovanardi.

“I figli sono tutti uguali e hanno tutti gli stessi diritti a cominciare da quello di avere una famiglia, a prescindere da come sono venuti al mondo. Abbiamo deciso di aderire alla manifestazione di sabato a Milano perché è davvero incomprensibile che la destra italiana ce l’abbia con i bambini. Anche l’altro giorno al Senato la destra ha sollevato ad arte questo argomento fasullo e ha creato i bambini di serie B. Non c’entrano nulla gli stili di vita né le convinzioni religiose: lo Stato deve tutelare tutti, figli nati nel matrimonio e fuori, in Italia secondo le nostre leggi, dove l’utero in affitto è reato, e in altri Paesi. Questo è difendere la vita”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), replicando all’ex ministro nei governi Berlusconi, Carlo Giovanardi, che a Trieste ha parlato contro la segretaria del Pd Elly Schlein, in merito alla questione del cosiddetto “utero in affitto”.