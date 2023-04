Salvini a Udine ribadisce la volontà di eliminare i passaggi a livello

UDINE – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha visitato le case Ater Udine di via San Domenico, nella periferia nordoccidentale del capoluogo friulano. Ad accompagnarlo sono stati il presidente di Ater Udine, Giorgio Michelutti, e il direttore, Lorenzo Puzzi. Presenti anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, l’onorevole Graziano Pizzimenti, già presidente di Ater Udine ed ex assessore regionale Fvg alle Infrastrutture, e altri rappresentanti del Comune e delle istituzioni. Salvini ha anche incontrato gli inquilini delle case, che prossimamente saranno oggetto di interventi di riqualificazione.

Nel corso della giornata, Salvini è stato accompagnato dal sindaco in via Cividale per vedere di persona uno dei cinque passaggi a livello che tagliano in due la città. E come già avvenuto qualche settimana fa a Milano, ha confermato la volontà di reperire i 70 milioni di euro necessari per concludere la tratta ferroviaria esterna al centro e dare così come a Rfi su eliminare i cinque passaggi a livello.