Udine va al ballottaggio: si sfideranno Fontanini e De Toni

UDINE – Si va al ballottaggio a Udine, dove restano in corsa per lo scranno di primo cittadino il sindaco uscente, Pietro Fontanini, candidato del centrodestra, e il candidato del centrosinistra e Terzo Polo, Alberto Felice De Toni.

Sul secondo turno si sono espressi sia Fontanini, che a 98 sezioni scrutinate su 98, si è attestato al 46,25%, su De Toni, che si è fermato al 39,7% dei voti validi. Più staccati, e fuori dal ballottaggio, Ivano Marchiol (9,24%) e Stefano Salmè (4,81%).

“Andremo al ballottaggio – ha detto Fontanini – il trend è apparso quello fin da subito. Sono felice del risultato raggiunto, ringrazio gli elettori e sono comunque primo rispetto al candidato De Toni, con più di qualche punto di distacco. La città è diversa dalla regione – ha proseguito – qui la sinistra ha sempre avuto una presenza significativa, quindi si dovrà battagliare fino all’ultimo”.

“Fontanini e i suoi erano convinti di vincere al primo turno, ma così non è stato, e da oggi ricominceremo a lavorare per arrivare a vittoriosi al ballottaggio”, ha commentato Alberto Felice De Toni. “A Udine c’è voglia di cambiamento – ha aggiunto il candidato sindaco del centrosinistra – e gli elettori e le elettrici lo hanno voluto dimostrare. La partita non è ancora chiusa e il nostro impegno sarà massimo per portare al voto il 16 e 17 aprile sempre più persone”.