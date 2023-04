Dal Canale Principale in asciutta tra Rizzi e via delle Ferriere raccolti 5 sacchi di rifiuti

UDINE – Cinque sacchi di rifiuti, principalmente imballaggi in plastica e bottiglie di vetro, sono stati raccolti dal personale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana lungo il canale Principale, tra la zona dei Rizzi e via delle Ferriere, nei giorni immediatamente precedenti il ripristino della portata ordinaria, avvenuta lo scorso 3 aprile. Tra le singolarità si segnalano copertoni, camere d’aria, un passeggino.

Le rogge, quindi, continuano a essere scambiate per vere e proprie discariche a cielo aperto. Rifiuti che vengono a galla nel momento in cui il Consorzio prosciuga i canali per la manutenzione.