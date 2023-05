Notte Bianca a Udine: sul palco del castello i Boomdabash

UDINE – Dopo il grande successo delle ultime edizioni con Max Gazzè e Francesco Gabbani, torna il grande concerto della Notte Bianca di Udine, con protagonista un altro grande nome della musica italiana. Sabato 1° luglio, sul palco del Castello di Udine, con inizio alle 21.30, a salire sul palco saranno i Boomdabash, la band reggae salentina campione di vendite e di ascolti, pronta a scatenare il pubblico con l’unica data in Friuli Venezia Giulia del loro “Summer Tour 2023 – The Party Specialists”. Altro evento in esclusiva regionale annunciato oggi è poi il concerto del cantautore Diodato, protagonista in Castello con il suo “Così Speciale Tour” il 6 agosto, progetto live che segue la pubblicazione dell’omonimo album, il quarto lavoro in studio che lo conferma come uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana. I biglietti per i due concerti, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, inseriti nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

Boomdabash è una delle migliori raggae band d’Italia. D’origine salentina il gruppo formatosi nel lontano 2002 come classico jamaican sound system,progressivamente cambia connotati percorrendo un sentiero di evoluzione artistica che sfocia nella realizzazione del primo lavoro ufficiale, “Uno” (2008). Blazon, Biggie Bash e Payà (i due cantanti) insieme a Mr. Ketra iniziano attivamente e con maggiore coscienza la loro avventura nella reggae music con differenti contaminazioni di generi e sonorità innovative. Dopo una lunga gavetta la band approda alla grande popolarità con il disco “Barracuda”, del 2018. Il singolo “Non ti dico no” con Loredana Bertè è talmente un successo di pubblico e critica, tanto da divenire il brano in assoluto più trasmesso dalle radio italiane nel 2018, Nel 2019 partecipano alla 69⁰ edizione del Festival di Sanremo con “Per un milione”, hit da milioni di stream su Spotify e views su Youtube certificata dalla Fimi quadruplo disco di platino. Nell’estate dello stesso anno è l’uscita di “Mambo salentino”, hit featuring Alessandra Amoroso, certificata triplo disco di platino, hit più amata e ballata dell’estate 2019. Dopo un periodo trascorso in studio tra nuove produzioni Boomdabah sono tornati grandi protagonisti nel 2020 con l’uscita di “Karaoke”, singolo in collaborazione con l’ormai amica speciale Alessandra Amoroso, che a pochissimi giorni dall’uscita conquista immediatamente la vetta di Spotify, Apple Music, Amazon Music e ITunes, il brano è un successo clamoroso e rimane per ben 8 settimane alla numero della classifica radiofonica earone risultando così il brano più trasmesso di tutta l’estate 2020.

Diodato esordisce discograficamente nell’aprile 2013 con “E forse sono pazzo”, che contiene la rivisitazione di “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De Andrè. Nel febbraio 2014 Diodato partecipa al 64° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con la canzone “Babilonia”, con la quale conquista il secondo posto. A giugno 2014 vince il premio “Mtv Best New Generation” e si esibisce sul palco degli MTV Awards in diretta televisiva dal Parco delle Cascine di Firenze davanti a 30.000 persone. L’estate 2014 è un susseguirsi di concerti che hanno toccato importanti rassegne musicali. Il 27 ottobre 2014 pubblica “A Ritrovar Bellezza”, disco che vede la partecipazione di Manuel Agnelli e Roy Paci. Nel 2017 pubblica l’album “Cosa siamo diventati” e gira l’Italia con il “Cosa Siamo Diventati Tour” dopo il quale vince il premio come best performer da Keep On Live, il circuito dei club live italiani. A dicembre 2017 viene annunciata la sua partecipazione al 68° Festival di Sanremo nella categoria campioni con il brano “Adesso” insieme all’amico e collega Roy Paci. Il brano riceve l’elogio della critica e del pubblico, che lo decretano uno dei brani più apprezzati del Festival. Diodato partecipa e vince al 70° Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore” posizionandosi al primo posto e aggiudicandosi i premi della critica “Mia Martini” e “Lucio Dalla” oltre al “Premio Lunezia” per il suo valore musical-letterario.