I Planet Funk arrivano in Fvg: suoneranno a Tolmezzo

TOLMEZZO – Da oltre vent’anni rappresentano una delle realtà più significative del panorama elettro-dance mondiale, grazie alla distintiva natura di “collettivo” e ai successi ottenuti in tutti questi anni di attività. I mitici Planet Funk sono ora tornati sulle scene con “The World’s End”, il brano che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti: un nuovo lavoro che nasce sempre da una matrice dance, ma viene definito dalla stessa band musicalmente innovativo, un album con forti connotati di indie electronic.

Il nuovo brano (videoclip https://bit.ly/planetfunksingolo) è ricco di contaminazioni, nonché influssi musicali dance e di musica elettronica dove gli elementi del passato si fondono con i suoni del presente, come una grande riunione familiare in cui tradizione e novità si incontrato. Il mix del singolo e dell’intero nuovo album è stato curato da Cenzo Townshend, mixing engineer che ha collaborato con Ed Sheeran, U2 e 30 Seconds to Mars, a confermare ancora una volta la particolare attenzione dedicata dai Planet Funk all’innovazione tecnologica e del suono.

La band annuncia anche il ritorno sulle scene live con un nuovo assetto dal grande impatto sonoro suonando tutti i successi che hanno caratterizzato la loro storia musicale; a 12 anni dall’ultima storica esibizione in Friuli Venezia Giulia, i Planet Funk annunciano un concerto evento a ingresso gratuito, tutto da ballare, in programma venerdì 23 giugno (inizio ore 21:00) a Tolmezzo in Piazza XX Settembre. Il concerto è organizzato da FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Tolmezzo (www.comune.tolmezzo.ud.it), PromoTurismoFVG e la Pro Loco di Tolmezzo.

Oggi i Planet Funk restano nella storia per aver contribuito in maniera significativa alla musica elettronica, con milioni di ascolti e passaggi in radio e partecipazioni alla line up dei principali festival europei con performance infuocate che hanno fatto ballare di gioia decine di migliaia di persone. La band presenterà un nuovo assetto live dal grande impatto sonoro e suonerà i successi che hanno caratterizzato tutti questi anni di storia. La fusione tra i napoletani Souled Out (Alessandro Sommella, Domenico “GG” Canu e Sergio della Monica) e i sarzanesi Kamasutra Marco Baroni e Alex Neri, ha dato vita a un connubio fortunato di enorme talento, che avrebbe realizzato il primo successo internazionale già alla fine del 2000, “Chase The Sun”. La canzone ha ottenuto eccellenti risultati all’estero, arrivando alla quinta posizione nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Nel 2002 il primo album “Non Zero Sumness” che contiene, oltre ai singoli già pubblicati fino ad allora, il celebre singolo Who Said. Quell’anno il gruppo vince gli Italian Music Awards nelle categorie Miglior gruppo italiano e Miglior rivelazione italiana e l’album ottiene il disco d’oro sia nell’edizione originale sia nella ripubblicata “Non zero sumness plus one”, che contiene il nuovo brano “One Step Closer” realizzato in collaborazione con i Simple Minds.

Dopo questo incredibile esordio discografico la band è entrata a pieno titolo nell’olimpo delle band europee più importanti di quegli anni, contribuendo a costruire i tratti di un progetto seminale, che avrebbe segnato l’intero corso della musica elettro-dance internazionale. I risultati ottenuti nella loro carriera sono importantissimi: dallo spot della Coca Cola con “Stop me”, alla colonna sonora di FIFA 08 con “Static”. Passando per il 2011, anno in cui la band incide il nuovo singolo Another Sunrise, trainato dallo spot televisivo della Hyundai e partecipa agli MTV Days di Torino. Nel 2012 la cover della canzone di Nancy Sinatra “These Boots Are Made for Walkin” viene scelta come colonna sonora dello spot del campionato europeo di calcio 2012. Il 13 ottobre 2015 pubblicano il singolo We-people, destinato a promuovere la campagna globale di Save the Children per combattere la mortalità infantile. Ora i Planet Funk sono pronti a continuare la loro storia musicale con un nuovo atteso album di inediti che farà ballare migliaia di persone in tutto il mondo.