Confidimprese Fvg supera i 14 mila soci e raggiunge i 260 milioni di affidamenti garantiti

UDINE – L’Assemblea Generale di Confidimprese Fvg, il più grande e innovativo Confidi del Friuli Venezia Giulia, e uno tra i Confidi meglio patrimonializzati a livello nazionale, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2022. Confidimprese Fvg ha visto crescere la propria base sociale a oltre 14 mila imprese e garantito nel 2022 nuovi affidamenti per più di 150 milioni di euro alle proprie imprese, mentre lo stock degli affidamenti garantiti in essere ammonta a 260 milioni di euro. Il tutto in un ulteriore anno caratterizzato da elementi di eccezionalità. Dopo il fondamentale sostegno fornito alle imprese socie nel periodo pandemico, ora Confidimprese Fvg, continua a supportare la propria base sociale nelle sfide derivanti dalle ripercussioni della guerra tra Russia e Ucraina, l’aumento dei costi energetici e le turbative alle catene di approvvigionamento, non tralasciando l’aumento dell’inflazione e il rialzo dei tassi bancari. La fine dei sostegni statali emergenziali e il costante aumento del costo del denaro, rendono ancor più centrale l’attività dei Confidimprese Fvg, che nel 2022, grazie al fondamentale supporto della Regione Fvg, ha anche ridotto del 50% i costi commissionali in una logica di “give back”, misura questa che è valsa 1 milione di euro in favore delle imprese del territorio e dell’intero tessuto economico.

“Ancora una volta Confidimprese Fvg si è dimostrato uno strumento essenziale nella gestione della politica economica regionale” ha affermato nella sua relazione il presidente Roberto Vicentini, plaudendo al sostegno ricevuto in questi anni dall’assessore regionale alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini e da tutta la struttura Regionale, confidando poi che si possa continuare con le virtuose attività di sostegno al tessuto economico regionale. “Confidimprese Fvg ha continuato a puntare – ha rimarcato Vicentini – su un percorso di crescita sostenibile, con un ulteriore miglioramento degli indici patrimoniali. Questo ha consentito di registrare importanti indici di solidità patrimoniale con un Total Capital Ratio pari al 27%, quattro volte il valore richiesto da Banca d’Italia. Tale forte, seppur oneroso, impegno di sostegno alle Imprese, in un periodo di mercati finanziari non favorevole, ha determinato una perdita di esercizio, ripianata con le ampie risorse accantonate negli anni precedenti e che non intacca minimamente il Patrimonio e la solidità del Confidi”. In conclusione, il Direttore Generale Federico Paron ha sottolineato che l’attività di concessione di finanziamenti diretti introdotta negli ultimi due anni, è positivamente cresciuta, raggiungendo al 31/12/2022 la somma di 1.133.000 euro. I finanziamenti diretti permettono alle imprese di diversificare le fonti di finanziamento, fornendo un canale di approvvigionamento finanziario complementare a quello bancario, non sostitutivo al tradizionale Istituto di Credito, ma integrativo e concentrato sui finanziamenti di piccolo importo.

L’Assemblea dei soci ha infine nominato i nuovi organi sociali. Componenti del nuovo Consiglio d’amministrazione sono: Franco Buttazzoni, Enrico Eva, Maurizio Meletti, Silvano Pascolo, Michela Sclausero e Roberto Vicentini. La Regione Fvg ha designato il componente Michele Zanolla. E’ stato nominato anche il nuovo Collegio dei sindaci che sarà composto dal presidente Mario Giamporcaro, e dai componenti Roberto Stellin e Alex Tosatto. Il prossimo Consiglio d’amministrazione eleggerà il nuovo presidente del Consiglio d’amministrazione.