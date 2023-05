Adunata degli alpini, Net ha raccolto il doppio dei rifiuti rispetto a Friuli Doc

UDINE – Secondo i dati della Net, durante l’Adunata degli Alpini, tenutasi dall’11 al 14 maggio a Udine, sono stati raccolti due volte e mezzo i rifiuti rispetto all’ultima edizione di Friuli Doc, precisamente 300.930 kg contro i 138.500 kg della manifestazione di settembre scorso.

Dati che confermano la riuscita dell’Adunata dal punto di vista delle presenze e dell’effettivo consumo. Un risultato commentato dall’assessora all’Ambiente Eleonora Meloni: “Il grande lavoro di squadra ha contribuito alla riuscita di questa 94^ Adunata nazionale degli Alpini, straordinaria per l’affetto e la gioia che ha portato a Udine, ma soprattutto per i suoi numeri: 80.000 le penne nere, quasi mezzo milione di persone in quattro giorni – continua l’assessora -. La formula del successo è stata la sinergia con Net e soprattutto la grande operatività dei collaboratori, e delle ditte in appalto che hanno saputo dare immediato riscontro alle segnalazioni, lavorando notte e giorno per far trovare già dal mattino presto la città bella e pulita.”

Grazie ai dati raccolti è possibile confermare anche l’efficienza della raccolta differenziata che evidenzia oltre 55 mila kg di vetro raccolto, 24 mila kg di cartone, quasi 17 mila kg di plastica e 12 mila kg di organico, oltre ovviamente ai rifiuti mercatali e a quelli indifferenziati. “Anche i dati della differenziata sono davvero ottimi, segnale che tutti quanti, cittadini, standisti, esercenti, hanno fatto la propria parte nei diversi conferimenti. La conferma di come la città di Udine sia pronta ad ospitare eventi di carattere nazionale e internazionale di tale portata” conclude Eleonora Meloni.

Anche i vertici di Net esprimono la propria soddisfazione per la riuscita della manifestazione e della relativa raccolta rifiuti. “Non posso che esprimere la mia soddisfazione ed il mio orgoglio per il contributo che anche Net Spa ha dato per il riuscito esito dell’evento – commenta Luisa De Marco, Presidente di Net – il lavoro di costante pulizia e riordino svolto con tempismo e professionalità ha garantito di mantenere sempre il decorso della città. Ci tengo anche a ringraziare personalmente istituzioni, enti coinvolti e privati cittadini, per i numerosi attestati di apprezzamento e di stima che abbiamo ricevuto, per l’impegno profuso con dedizione dalle maestranze di Net e dalle ditte che collaborano con noi.”