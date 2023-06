Partito democratico: Rudi Buset eletto nuovo segretario a Udine

UDINE – L’assemblea del Partito democratico di Udine ha eletto all’unanimità Rudi Buset alla carica di segretario dei democratici udinesi, nella riunione tenuta la sera di martedì scorso. “Nei prossimi mesi dobbiamo continuare l’importante lavoro svolto in campagna elettorale che – esordisce il neosegretario – ci ha affidato l’amministrazione cittadina. Il modello Udine ha funzionato e il percorso ora è di stretta collaborazione con giunta e gruppo consiliare del Partito Democratico, e con tutti i soggetti politici della coalizione che ha portato De Toni alla guida della città”.

“Abbiamo un duplice campo di azione”, spiega Buset annunciando che “apriremo i circoli Pd della città a elettori e simpatizzanti e metteremo al centro il confronto le tematiche amministrative preparando al meglio la fase congressuale del partito. L’obiettivo è coinvolgere vecchi e nuovi iscritti, elettori delle primarie, tutte le persone che sono state fondamentali nel percorso che ci ha portato alle elezioni di aprile. Governare Udine è una grande responsabilità e per questo terremo aperti spazi di confronto interni e con tutta la cittadinanza. L’altro profilo – aggiunge l’esponente dem – riguarda l’azione di accompagnamento del Gruppo consiliare e dei componenti della Giunta che fanno riferimento al Pd “. “Ringrazio per la fiducia e la stima ricevuta da tutto il partito in un clima positivo che – sottolinea Buset – mi aiuterà in un compito che mi onora e dà responsabilità”.

Già responsabile organizzativo della segreteria cittadina guidata fino a poche settimane fa da Enzo Martines, il trentaquattrenne dirigente dem reggerà il partito al congresso del prossimo autunno. Sarà a capo di un gruppo di lavoro di cui fanno parte Umberto Sistarelli, Maria Letizia Burtulo e Cristina Nazzi, oltre che dal capogruppo dei democratici in consiglio comunale, Iacopo Cainero, e dal vicesindaco della città, Alessandro Venanzi.