Compravendite e prezzi degli immobili: segno più a Udine

UDINE – L’investimento immobiliare è ancora uno dei beni rifugio più ricercati. Questo ci hanno ricordato gli anni della pandemia e del Covid. Dopo la corsa al mattone dei mesi difficili, durante i quali possedere un giardino sembrava essere un privilegio, i dati del 2022 confermano l’affetto per il mattone in Friuli Venezia Giulia. I dati dell’Agenzia delle Entrate infatti, citati oggi alla presentazione dell’Osservatorio Immobiliare Fiaip 2023, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, raccontano di compravendite in crescita e di aumento, leggero, dei prezzi. Secondo quanto illustrato dai presidenti Fiaip di Udine e Pordenone, Luca Macoratti e Michele Marconi, oltre che dal presidente regionale Stefano Nursi, il mercato in Regione non subisce flessioni e anzi, in alcuni frangenti si registrano aumenti delle compravendite nonchè una crescita dei prezzi al metroquadro. nel 2022, sempre secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, sono state 18.301 le compravendite in FVG, con un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. DI queste, 7.644 in provincia Udine, 4.154 in provincia di Trieste, 4.197 a Pordenone e 2.306 a Gorizia. Per quel che riguarda il territorio friulano si registra un lieve calo dell’1,9 % per cento.

La musica cambia se si guardano le performance della città: a Udine città sono state 1.787 le compravendite, con una crescita numerica dello 0,7% e un aumento dei prezzi medi del 5,8% in più rispetto all’anno 2021. Per quel che riguarda le quotazioni, guardando alle intere province, quella udinese media è di 1.910 euro a metro quadro. E’ la quotazione più alta in regione visto che Trieste non arriva ai 1.000 euro a metro quadro (968), Pordenone si attesta sui 1.204 e Gorizia sui 996 euro a metro quadro. Tutte, per altro, sono in crescita rispetto al 2021. Venendo alle altre zone della Regione la variazione in negativo peggiore viene registrata in Val Canale, con un calo di quasi il 40% rispetto all’anno precedente, nella Bassa con un -12,8 %. Crescono invece la pedemontana e il gemonese (+25,4%) e il cividalese con 17,2%. Tiene anche la Carnia. A Udine città nel 2022 sono state registrate 1.787 compravendite con un aumento dello 0,7%. Il valore medio è di 1.269 euro a metroquadro, con un aumento dell’1,2% rispeto al 2021. Secondo l’Osservatorio Fiaip per un appartamento in centro storico e in zona pedonale si possono spendere dai 3.000 ai 4.000 euro per il nuovo, e dai 900 ai 1.600 per un immobile da riqualificare. Borgo Stazione e zona Est si equivalgono come quotazioni: il nuovo è intorno ai 2.000 mentre gli appartamenti da ristrutturare vanno dai 250 ai 550.

Sempre in auge le zone ovest e nord dove un appartamento nuovo può costare fino ai 2.700 euro al metro quadro. Le locazioni, considerato l’esiguo numero di appartamenti disponibili, sono molto ricercate e vanno dai 4,00 per metroquadro ad un massimo di 12 per l’arredato e dai 3,00 euro ad un massimo di 7,50 per il non arredato. Ancora complicata la situazione che riguarda uffici e negozi: in centro storico possono servire dagli 800 ai 1.500 euro al metroquadro per acquistare un immobile, mentre i prezzi calano drasticamente nella zona esterna, dai 500 agli 800 euro per metroquadro.