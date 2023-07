Imprese, Bini: «Confidi Fvg favoriscono un tessuto economico sano»

FVG – “Il ruolo dei Confidi è fondamentale per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti. È anche grazie al loro operato se il Friuli Venezia Giulia si presenta come una regione economicamente sana, capace di uscire dai recenti periodi di difficoltà con resilienza e mostrando numeri importanti relativamente a tenuta occupazionale, export e Pil. I Confidi del nostro territorio si distinguono per la loro dinamicità, asset imprescindibile in campo economico, e sono certo che sapranno continuare in questa direzione per rimanere competitivi sul mercato”.

Così l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini è intervenuto oggi a Gorizia all’assemblea dei consorziati di Confidi Venezia Giulia.

Come ha evidenziato l’esponente della Giunta, “la Regione in questi anni ha strutturato un sistema di finanza agevolata che riesce a portare benefici significativi al comparto produttivo locale, permettendo di abbattere significativamente il costo del denaro. Siamo già intervenuti con la riforma del credito agevolato e istituiremo a breve un Fondo credito e di garanzia per le Pmi per un valore di 14 milioni di euro nell’ambito della programmazione europea 2021-27, con l’obiettivo di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle Pmi e la creazione di posti di lavoro, anche grazie agli investimenti produttivi”. Nel corso dell’assemblea è emerso come i servizi proposti dai Confidi favoriscano la crescita degli investimenti da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Secondo i dati del primo trimestre 2023, l’80 percento di esse, dopo aver utilizzato questo strumento, si è detta “abbastanza” o “molto” soddisfatta rispetto alle aspettative. La maggior parte delle imprese, inoltre, ha affermato che senza il Confidi non avrebbe attuato gli investimenti in programma.

“Auspico – ha concluso Bini – che i Confidi regionali continuino a fare sistema tra di essi e con le istituzioni, al fine di irrobustire ulteriormente il tessuto economico del territorio”.