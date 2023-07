Ater Udine e Comunità Piergiorgio “salvano” i roseti di via Eritrea

UDINE – Il 30 giugno scorso sono stati consegnati da Ater Udine i lavori per la riqualificazione urbana del quartiere di San Domenico. Il progetto è fonte di soddisfazione per l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale per due motivi: da una parte gli abitanti del quartiere hanno accolto con favore la progettazione del lotto Ater (lotto D) presentata durante una seduta pubblica, e dall’altra, con la collaborazione della Comunità Piergiorgio, è stato possibile mettere in salvo e preservare i roseti piantumati dalle famiglie che si sono susseguite negli alloggi Ater nel corso degli anni, proprio nelle zone che saranno oggetto di interventi di demolizione.

I rosai saranno messi al riparo, prima delle demolizioni, nelle aiuole all’interno della Comunità Piergiorgio, per poi tornare, alla fine dei lavori, nella loro sede originaria. “Si tratta di un piccolo segno di continuità che affonda le radici nel rispetto che l’Ater di Udine nutre nei confronti del patrimonio verde, – sottolinea il Presidente Giorgio MIchelutti – , ma anche e soprattutto degli inquilini che hanno avuto cura dei luoghi in cui abitano, abbellendoli e rendendoli propri”. E aggiunge: “Il semplice gesto di piantare un fiore o un’erba aromatica nei giardini per noi significa prendersi cura delle aree esterne e quindi valorizzare un bene di tutti. Un valore che è cresciuto nel tempo e che l’Azienda si impegna a mantenere: recuperare e mantenere le rose nel quartiere è un piccolo gesto, ma è certamente il segno delle vite che hanno animato il quartiere e le case Ater”.