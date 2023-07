Gradimento dei governatori: Fedriga al terzo posto dopo Bonaccini e Zaia

FVG – “Sono contento per la terza posizione con una percentuale che conferma il risultato elettorale al 64 per cento alle regionali: di fatto sono cinque anni che condivido il podio con i presidenti del Veneto e dell’Emilia Romagna, si tratta di un risultato di continuità che sprona a proseguire il percorso intrapreso”. Lo ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in merito ai risultati del sondaggio sul consenso dei presidenti di Regione e dei sindaci dei Comuni capoluogo “Governance Poll delle Regioni” de “Il Sole 24 Ore” che gli assegna il terzo posto con il 64 per cento, dopo il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (69%) e quello del Veneto Luca Zaia (68,5%).

“Che i sondaggi rilevino il consenso dei cittadini è sempre una soddisfazione, ma andiamo avanti con i piedi per terra, con la consapevolezza che le cose da fare per la regione sono indipendenti dai sondaggi, ancorché positivi” ha aggiunto.