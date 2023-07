Nicola Pecile, dallo spazio al sigillo del Consiglio regionale Fvg

FAGAGNA – Un’accoglienza speciale per una missione storica. Un forte applauso ha dato il via all’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale di Fagagna con il pilota Nicola Pecile, passato alla storia per aver portato a termine la prima missione commerciale suborbitale nello spazio e che, per le sue gesta, ha ricevuto il sigillo del Consiglio regionale del Fvg.

“Grazie all’innovazione tecnologica – ha commentato Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Fvg – è possibile il raggiungimento di traguardi ritenuti fino a poco tempo fa impensabili. Abbiamo tutti ascoltato con un pizzico di sana invidia ma anche di timore, considerando i rischi in ballo nell’affrontare un viaggio come questo, le parole di Nicola Pecile certi che siano necessari, aldilà delle doti tecniche, coraggio, forza e determinazione. Un nostro corregionale che ha dimostrato con le sue parole un importante attaccamento alla comunità di Fagagna e più in generale al Friuli. Un segnale molto bello se si considera che, per raggiungere questi lusinghieri obiettivi, ha dovuto lasciare il suo paese d’origine per trasferirsi negli Stati Uniti. Nonostante questo, però, porta la sua Fagagna sempre nel cuore. Per questo credo che la consegna del sigillo sia appropriata sia per i meriti professionali che per l’amore dimostrato per il nostro territorio”.

Pecile ha fatto sognare i tanti presenti in sala consiliare che, nonostante i progressi tecnologici fatti negli ultimi anni che consentono a sei passeggeri di volare nello spazio, considerati i costi del viaggio, circa 450 mila dollari a persona, difficilmente potranno vedere la terra da così lontano. “Al momento – ha spiegato il pilota – i costi sono ancora proibitivi per la maggior parte dei cittadini ma l’auspicio, considerando il grande lavoro tecnico e non solo che si sta facendo, è quello che di far vivere, al maggior numero di persone, questa esperienza unica”.

Un appuntamento, organizzato grazie al prezioso contributo di Francesco Missarino, direttore dell’istituto Nobile Aviation College che ha sede nel comune collinare, che si è concluso con la cerimonia di consegna della bandiera del capoluogo collinare con impresso il sigillo del Comune di Fagagna.

Pecile ha promesso ai suoi concittadini di portare il vessillo e il sigillo nella sua prossima missione nello spazio in programma per settembre.

“Una cerimonia – ha commentato il sindaco del comune collinare, Daniele Chiarvesio – che si è trasformata in un grande abbraccio da parte dell’intera comunità, che ha voluto manifestare la propria riconoscenza a Pecile che, con le sue gesta, ha reso orgogliosi i suoi concittadini portando un pezzettino di Fagagna e di Friuli nello spazio”.