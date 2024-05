Udine si trasforma in un palcoscenico vibrante di emozioni e bellezza, grazie al percorso d’arte di Giorgio Celiberti. Questo straordinario evento celebra non solo le capacità artistiche di un maestro di grande levatura, ma anche la profonda umanità, il forte intuito e la spiccata sensibilità che permeano le sue opere, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nell’eccezionale panorama creativo del celebre artista.

Il cuore dell’esposizione: “Giorgio Celiberti a Udine. Memorie dal passato”

Nel suggestivo contesto dello Spazio del Salone del Popolo, a Palazzo D’Aronco, si tiene la presentazione dell’esposizione diffusa che omaggia l’opera di Giorgio Celiberti. Questa rassegna artistica, intitolata “Giorgio Celiberti a Udine. Memorie dal passato“, si inserisce armoniosamente nel tessuto urbano di Udine, offrendo al pubblico una straordinaria visione dell’arte che attraversa la storia della città e il percorso creativo del maestro.

L’assessore regionale alle Finanze, intervenendo alla presentazione dell’esposizione, porta in luce il messaggio universale che le opere di Celiberti trasmettono. Amore, fratellanza, pace, coesione e identità: questi sono i valori intrinseci che permeano l’opera del maestro e che continuano a risuonare nel cuore del Friuli Venezia Giulia e del mondo intero.

Giorgio Celiberti: ambasciatore del sentire autentico del Friuli Venezia Giulia

Figlio della terra friulana, Giorgio Celiberti si erge come ambasciatore del sentire più autentico delle comunità locali. Le sue opere attingono alle energie e alla forza della regione, incarnando un’espressività che tocca l’anima e riflette la ricchezza culturale e storica del Friuli Venezia Giulia.

Un patrimonio accessibile a tutti

Per il membro della Giunta, è stato un onore e un privilegio apprezzare le creazioni di Celiberti e ammirare il suo instancabile lavoro. Con la rassegna organizzata a Udine, l’eredità artistica del maestro diventa patrimonio di tutti, offrendo un’esperienza che lascia un segno indelebile in coloro che si immergono nelle sue opere.

L’eredità di Celiberti

Giorgio Celiberti, con la sua straordinaria carriera artistica e la sua profonda connessione con il Friuli Venezia Giulia, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama dell’arte internazionale. Attraverso la sua opera, continua a trasformare Udine e l’intera regione in un palcoscenico dove l’arte e l’umanità si fondono in un unicum di emozioni e bellezza, offrendo un messaggio di speranza e ispirazione per le generazioni presenti e future.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook