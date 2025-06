L’Oncologia di Udine guida l’Europa nella cura del tumore al polmone

Il dottor Francesco Cortiula, giovane medico esperto di patologia polmonare e responsabile della Ricerca Clinica del Dipartimento di Area Oncologica di Asufc, è stato coautore degli aggiornamenti delle Linee Guida internazionali per il trattamento del tumore al polmone. Le nuove indicazioni sono state pubblicate nel mese di giugno su Annals of Oncology, rivista ufficiale della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo).

Un riconoscimento importante non solo per Cortiula, ma per l’intera struttura oncologica di Udine, che segue la maggior parte dei circa 900 nuovi casi di tumore al polmone diagnosticati ogni anno in Friuli-Venezia Giulia.

Nuove evidenze per trattare anche i pazienti anziani

L’aggiornamento delle Linee Guida, frutto della collaborazione tra medici di caratura internazionale, si concentra sull’introduzione dei nuovi farmaci immunoterapici nel trattamento del tumore polmonare. In particolare, è stato evidenziato come questi farmaci, somministrabili per via endovenosa o sottocutanea, possano essere efficaci in combinazione con la chemioterapia anche nei pazienti anziani, una fascia spesso più fragile e difficile da trattare.

Questa nuova indicazione rappresenta un importante passo avanti nel trattamento personalizzato del tumore al polmone, ampliando le opzioni terapeutiche per una popolazione in crescita.

Collaborazione tra Asufc ed Esmo: un modello europeo

La pubblicazione dimostra la stretta collaborazione tra gli oncologi di Asufc e la Società Europea di Oncologia Medica (Esmo), che da anni lavora per migliorare le pratiche cliniche in ambito oncologico. Le Linee Guida Esmo sono infatti strumenti fondamentali per orientare i professionisti nella scelta dei trattamenti, offrendo aggiornamenti costanti basati sulle più recenti evidenze scientifiche.

La dottoressa Marianna Macerelli, coordinatrice del Gruppo delle neoplasie polmonari di Udine, ha sottolineato come nella struttura friulana operino professionisti di eccellenza, coinvolti attivamente nelle principali società scientifiche europee.

L’impegno di Asufc per la ricerca e la qualità

A evidenziare ulteriormente l’importanza del risultato è stato il dottor Giuseppe Aprile, direttore del Dipartimento di Area Oncologica di Asufc e segretario nazionale del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri. Secondo Aprile, la stesura delle Linee Guida è uno strumento essenziale per la personalizzazione delle cure, un supporto prezioso per i medici e una garanzia per i pazienti.

Aprile ha inoltre ricordato come il Dipartimento friulano vantaggi una grande esperienza nella patologia polmonare e ospiti medici di alto profilo scientifico, coinvolti nella definizione di Linee Guida anche per altre patologie oncologiche come tumori del colon, dello stomaco, melanomi e nutrizione oncologica. Queste linee, validate dalla comunità scientifica internazionale, sono riconosciute anche dall’Istituto Superiore di Sanità.

