Dalla Madonnina a Ronchi: il segno, il sorriso, l’Ironia, il jazz, firmato Paolo Jannacci

RONCHI DEI LEGIONARI – C’è una nebbia sottile che viaggia da Milano a Ronchi dei Legionari, fatta di note sospese, ironia amara e quel genio irriverente che non chiede mai permesso. C’è una Milano che sa piangere e sa ridere nello stesso istante, la stessa Milano che qualche tempo fa si è stretta in un abbraccio oceanico intorno a Ornella Vanoni, celebrata da tutti i più grandi della musica italiana. Reduce da quella performance straordinaria, da quel tributo vibrante ed emotivo nel cuore della sua città, Paolo Jannacci scende in FVG per prendersi il palcoscenico e dettare il ritmo. Non un semplice concerto, bensì qualcosa di simile ad un rito. Non fredda celebrazione del passato, ma urgenza del presente.

Ascolta la città, perché la città non può fare a meno di ascoltare. Ascolta la piazza che si riempie di storie minime e di accordi grandiosi. Ascolta il tempo che si ferma il 16 giugno, alle 21.15, in Piazza della Concordia, per l’inaugurazione ufficiale della ventisettesima edizione degli Incontri d’Estate in Biblioteca.

Perchè il pianoforte di Paolo Jannacci non fa sconti. Spinge forte sui tasti, accelera nei territori di un jazz colto e raffinato, rallenta per lasciare spazio alla carezza della memoria. Accanto a lui, la sua storica band, un meccanismo perfetto capace di virare dallo swing più sfrenato alla ballata più intima in un battito di ciglia. Uno spettacolo che oscilla continuamente tra il sacro della grande canzone d’autore e il profano della satira metropolitana, alternando i brani solisti di Paolo ai capolavori immortali di papà Enzo.

Un viaggio emozionale che saprà far sorridere di pancia e commuovere di nascosto, unendo eleganza e ritmo della forma alla lucida e cinica verità della vita quotidiana. Se il cielo dovesse fare i capricci, la magia si sposterà al Palatenda del parco Excelsior di Via Roma, ma il verdetto sarà identico. Arrenditi, alza le mani, applaudi… Ronchi. La musica ha già vinto. Ingresso libero.

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