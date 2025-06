Riparte la linea marittima Trieste-Istria-Quarnero dal 26 giugno, ecco gli orari

Dopo lo stop del 2024, dal 26 giugno 2025 torna operativo il collegamento marittimo internazionale che unisce Trieste alle coste dell’Istria e del Quarnero. L’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha sottolineato come la riattivazione rappresenti «un segnale importante per la mobilità dolce e la valorizzazione turistica di Friuli-Venezia Giulia».

Liberty Lines di nuovo al timone

A gestire la linea sarà Liberty Lines, già titolare del servizio fino al 2023 e vincitrice di un appalto da 4,5 milioni di euro per il triennio. L’obiettivo è garantire una rete marittima costante per tutta l’estate, offrendo un’alternativa rapida e a basse emissioni rispetto all’auto privata.

Orari studiati su misura

Le corse si svolgeranno fino al 1° settembre con pausa settimanale il martedì:

Weekend (sabato e domenica) : Trieste ⇄ Pirano – Parenzo – Rovigno (andata e ritorno in giornata)

: Trieste ⇄ Pirano – Parenzo – Rovigno (andata e ritorno in giornata) Lunedì e venerdì 15 agosto : Trieste ⇄ Rovigno – Lussinpiccolo

: Trieste ⇄ Rovigno – Lussinpiccolo Mercoledì : Trieste ⇄ Parenzo – Pirano (rientro diretto)

: Trieste ⇄ Parenzo – Pirano (rientro diretto) Giovedì : Trieste ⇄ Pirano – Rovigno

: Trieste ⇄ Pirano – Rovigno Venerdì (escluso 15 agosto): Trieste ⇄ Rovigno – Lussinpiccolo

Partenze e arrivi dal consueto Molo IV del capoluogo giuliano.

HSC Sofia M: velocità, comfort e inclusione

Il servizio sarà effettuato dall’HSC Sofia M, monocarena da 181 passeggeri, 30 nodi di velocità e 15 posti bici. La nave dispone di rampe e spazi dedicati per persone a ridotta mobilità, garantendo un viaggio accessibile a tutti.

Biglietti e agevolazioni

I ticket sono acquistabili su www.libertylines.it o alla biglietteria del Molo IV. Previsti sconti per famiglie, gruppi, over 65 e persone con disabilità per incentivare un uso diffuso del servizio.

