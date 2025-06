Pordenone sempre più green: arrivano 23 nuovi autobus ecologici

Saranno 23 i nuovi autobus ecologici che andranno a sostituire progressivamente i mezzi a gasolio della flotta urbana Atap. Si tratta di un’importante tappa all’interno di un più ampio progetto di rinnovamento del trasporto pubblico cittadino, che prevede, entro il 2026, il rinnovo dell’82% dei mezzi urbani. Con l’introduzione degli ultimi 5 autobus elettrici previsti, i veicoli a gasolio si ridurranno drasticamente dal 50% al 7%, lasciando spazio a mezzi elettrici, ibridi e a metano.

Tecnologia e comfort a bordo dei nuovi autobus

I nuovi mezzi, tutti di produzione italiana, sono dotati di tecnologie avanzate per la sostenibilità, la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Tra le innovazioni figurano:

Mirror cam al posto degli specchi retrovisori per una migliore visibilità

Sistemi Mobileye per l’assistenza alla guida e il rilevamento di pedoni e ciclisti

Tornelli in prossimità delle validatrici per contrastare l’evasione tariffaria

Wi-Fi a bordo, videosorveglianza, rampe per disabili e pellicole sanificanti anti-contagio

Un investimento da oltre 8,6 milioni grazie a PNRR e PSNMS

Il rinnovo della flotta è reso possibile da un investimento di oltre 8,6 milioni di euro, finanziato tramite PNRR e PSNMS. Nello specifico, sono stati acquistati 7 autobus elettrici Menarinibus Citymood 12e e 16 autobus a metano. Questi mezzi garantiscono elevata autonomia, riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 95%, maggiore silenziosità e comfort di viaggio migliorato.

“L’iniziativa odierna rappresenta u

Una transizione ecologica concreta per la città

n passo concreto verso un trasporto pubblico efficiente e a basso impatto ambientale”, ha dichiarato Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture. “La Regione continua a investire nella qualità dei servizi e nella transizione ecologica per migliorare la vivibilità urbana”.

Sulla stessa linea il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, che ha sottolineato come la città stia compiendo “un passo tangibile verso la sostenibilità ambientale, visibile quotidianamente dai cittadini”.

Il piano di Atap verso la decarbonizzazione

Il presidente di Atap, Narciso Gaspardo, ha illustrato l’attuazione del progetto: “Con la messa in funzione dell’impianto in via Prasecco, si chiude la prima fase del piano per i mezzi urbani a metano liquido LNG”. Tra novembre e dicembre 2024 sono stati consegnati 16 mezzi LNG, mentre lo scorso mese sono arrivati 2 bus elettrici. La seconda fase prevede, entro giugno 2026, la circolazione di 7 mezzi elettrici.

Infine, Gaspardo ha confermato che entro il 2030 il 50% dell’intera flotta sarà rinnovato, puntando alla completa decarbonizzazione del trasporto pubblico regionale.

