Il Friuli-Venezia Giulia compie un passo decisivo verso un modello innovativo di gestione delle crisi introducendo una nuova figura professionale altamente specializzata: il Resilience Officer. Un’evoluzione strategica che punta a rafforzare la capacità del sistema regionale di affrontare emergenze sempre più complesse e imprevedibili.

Un nuovo approccio alla gestione delle emergenze

La novità è stata annunciata dall’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, in occasione della giornata conclusiva della Scuola di Alta Formazione sulla Resilienza, svoltasi nella sede della Protezione civile di Palmanova.

L’iniziativa rappresenta un cambio di paradigma: non più una gestione settoriale delle crisi, ma un approccio sistemico e multidisciplinare, capace di integrare competenze diverse e trasformarle in azioni concrete.

“Il Friuli-Venezia Giulia introduce un nuovo profilo di competenza d’eccellenza per la governance del territorio”, ha sottolineato Riccardi.

La formazione: sinergia tra Regione e Università di Udine

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Protezione civile regionale e l’Università di Udine, con il coinvolgimento di figure di alto profilo accademico e tecnico. Tra i protagonisti dell’iniziativa il rettore Angelo Montanari, il delegato Andrea Caffarelli, Stefano Grimaz, direttore di UNIUD RESILHub e il direttore centrale della Protezione civile Amedeo Aristei.

Il percorso formativo ha previsto dei moduli residenziali presso il Centro di Paluzza e un’esercitazione finale operativa a Palmanova.

Coinvolti in questa prima edizione i funzionari del Comitato regionale per le emergenze (COREM), con l’obiettivo di costruire un linguaggio metodologico comune tra tutti gli attori del sistema.

Chi è il Resilience Officer e perché è strategico

Il Resilience Officer sarà una figura chiave nei settori della pubblica amministrazione e dei servizi di pubblica utilità. Il suo compito sarà quello di gestire situazioni di crisi in contesti complessi, coordinare diversi livelli operativi e garantire la continuità dei servizi essenziali.

Una professionalità che nasce per rispondere a un contesto in cui le emergenze sono sempre più interconnesse, rapide e difficili da prevedere.

I tre pilastri della nuova strategia regionale

Secondo Riccardi, il nuovo modello si fonda su tre elementi fondamentali:

Comprensione della complessità

Analizzare le crisi considerando le loro interconnessioni sistemiche. Continuità operativa

Garantire il funzionamento dei servizi anche durante eventi critici. Miglioramento adattivo e trasformativo

Rafforzare continuamente il sistema di risposta attraverso l’esperienza.

Un approccio che punta a rendere la Protezione civile sempre più proattiva e resiliente, capace non solo di reagire ma anche di anticipare le criticità.

Il valore del capitale umano al centro del sistema

Nonostante l’importanza delle strutture e delle tecnologie, l’assessore ha ribadito come il vero motore del sistema resti il fattore umano. “La capacità di collaborare, conoscersi e fare squadra trasforma le competenze individuali in una risposta collettiva efficace”, ha evidenziato Riccardi.

La Scuola di Alta Formazione diventa così non solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio di confronto e condivisione, essenziale per costruire una rete solida tra professionisti.

Con questa iniziativa, il Friuli-Venezia Giulia si candida a diventare un modello di riferimento a livello nazionale nella gestione delle emergenze. Un investimento sul futuro che punta a rendere il territorio più sicuro, preparato e capace di affrontare le sfide di un mondo in continuo cambiamento.

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