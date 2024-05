Il convegno annuale organizzato dallo studio legale MC Labor&Lex di Udine, Trieste e Gorizia ha costituito un’occasione fondamentale per esplorare le nuove frontiere del mondo del lavoro. Al centro dei dibattiti sono emersi due temi di cruciale importanza: l’intelligenza artificiale e l’Eris-Stress. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta una forma insidiosa di stress nato dall’ambiente lavorativo, che non solo incide sul benessere dei lavoratori, ma può anche minare la stabilità e la produttività delle imprese.

L’intelligenza artificiale: tra opportunità e rischi

L’intervento dell’avvocato Compagnone ha messo in luce la complessità dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo. Se da un lato essa promette un aumento della produttività e una maggiore efficienza, dall’altro pone in evidenza rischi legati alla riduzione delle competenze umane e alla possibile deumanizzazione del lavoro. È cruciale comprendere che l’intelligenza artificiale non può e non deve sostituire l’essere umano, ma deve essere utilizzata in modo complementare per massimizzare il potenziale delle risorse umane.

Resilienza sindacale e tutela dei lavoratori

Nonostante le sfide poste dalla smaterializzazione del lavoro, il sindacato ha dimostrato una notevole resilienza, ottenendo importanti tutele per categorie vulnerabili come i rider. Tuttavia, è necessario continuare a vigilare e adattare le normative alle sfide emergenti, soprattutto nei settori dove l’intelligenza artificiale ha già un ruolo predominante.

Eris-Stress: una nuova prospettiva legale

L’approccio all’Eris-Stress delineato dall’avvocato Giulio Mosetti rappresenta una svolta significativa nel campo legale. L’attenzione non è più focalizzata esclusivamente sui comportamenti individuali, ma si sposta sull’ambiente lavorativo nel suo complesso. Questo nuovo paradigma richiede un impegno preventivo da parte dei datori di lavoro per creare contesti lavorativi sani e privi di situazioni stressogene.

Workshop sulla sfida dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità

I workshop dedicati all’integrazione dell’intelligenza artificiale nel contesto aziendale e alle tematiche della sostenibilità hanno offerto uno sguardo approfondito su come queste tematiche possano diventare un motore di competitività per le imprese. È emerso chiaramente che l’adozione di politiche e pratiche orientate all’etica e alla sostenibilità può non solo migliorare la reputazione aziendale, ma anche generare vantaggi economici tangibili.

La sfida dell’umanità nel mondo del lavoro

La riflessione di Sebastiano Barisoni sulla necessità di offrire qualcosa che l’algoritmo non può offrire sottolinea l’importanza di preservare l’umanità nel contesto lavorativo. La competizione non deve tradursi nella perdita dei valori umani e del benessere dei lavoratori, ma piuttosto nell’adozione di pratiche inclusive che favoriscano la crescita professionale e personale di tutti gli attori coinvolti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook