TRIESTE – Il progetto Aule Natura del WWF, sostenuto da Procter & Gamble, si estende alle strutture ospedaliere italiane, inaugurando una nuova frontiera nell’educazione ambientale e nel benessere dei pazienti pediatrici.

Con l’obiettivo ambizioso di creare oltre 60 Aule Natura entro il 2024, il progetto si diffonde capillarmente sul territorio nazionale, trasformando spazi verdi in veri laboratori a cielo aperto per l’apprendimento e la guarigione. Questa iniziativa non solo promuove la conoscenza della natura, ma incoraggia anche un rapporto più armonioso tra l’uomo e l’ambiente circostante.

Un’impresa con uno scopo

La partnership tra P&G e il WWF va oltre la mera collaborazione aziendale, investendo nelle nuove generazioni e nell’ambiente con progetti concreti e mirati, come la riqualificazione di giardini scolastici e boschi italiani. Attraverso azioni di sostenibilità ambientale e sociale, queste due entità dimostrano un impegno tangibile per il futuro del pianeta e delle sue generazioni future.

Un’inaugurazione di successo a Trieste

L’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste accoglie con entusiasmo l’inaugurazione dell’Aula Natura, diventando così il primo ospedale pediatrico a vantare un tale spazio dedicato. Questa iniziativa non solo arricchisce l’offerta di servizi dell’ospedale, ma dimostra anche l’importanza di integrare la natura nel processo di guarigione e di sviluppo dei bambini.

L’aula natura: un paradiso verde nel cuore dell’ospedale

Con una superficie di circa 500 mq all’interno del giardino ospedaliero, l’Aula Natura di Trieste offre un percorso sinuoso arricchito da vegetazione e alberi da frutto, pensato per stimolare i sensi e favorire il contatto con la natura. Oltre a essere uno spazio educativo, è anche un luogo di relax e rigenerazione per i pazienti e i loro familiari, offrendo loro un’esperienza terapeutica e positiva durante il periodo di degenza.

L’Aula Natura non solo educa i giovani pazienti sull’importanza della biodiversità, ma fornisce anche un ambiente rigenerante che favorisce la guarigione fisica e psicologica. Il contatto con la natura stimola la curiosità, riduce lo stress e promuove il benessere generale, contribuendo così al processo di guarigione e di recupero.

La scuola in ospedale

In collaborazione con le scuole locali, l’IRCCS Burlo Garofolo offre un servizio di istruzione gratuito e personalizzato per i bambini ricoverati, garantendo loro il diritto all’istruzione anche durante la degenza. Questo approccio innovativo non solo favorisce il recupero dell’apprendimento durante il periodo di malattia, ma aiuta anche i bambini a mantenere un senso di normalità e di connessione con il mondo esterno.

Attraverso il sostegno finanziario e logistico di aziende come P&G e l’impegno delle istituzioni locali, progetti come l’Aula Natura e la Scuola in Ospedale diventano realtà tangibili, promuovendo la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale. Queste iniziative non solo offrono benefici immediati per i pazienti e le comunità locali, ma contribuiscono anche a creare un futuro più luminoso e consapevole per tutti.

