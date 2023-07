Riparte il No Borders con LP, Mika e Skunk Anansie

TARVISIO – Il No Borders Music Festival torna per il terzo weekend di luglio con tre nuovi imperdibili appuntamenti: ai Laghi di Fusine si esibiranno tre artisti di fama mondiale. Giovedì 20 luglio LP, preceduta da Emma Nolde, si esibirà in un concerto in acustico per la sua unica tappa italiana del tour mondiale. Sabato 22 luglio sarà la volta degli Skunk Anansie, che si esibiranno anche loro in un’inedita versione acustica, accompagnati dalla Fvg Orchestra. Domenica 23 luglio, invece, Mika concluderà la leg italiana del suo World Tour Summer Festival immerso nella natura. Ancora una volta, il festival offre un programma accuratamente variegato, che associa eventi musicali live a elementi culturali e naturalistici del territorio, e si pone l’obiettivo di valorizzare la musica come mezzo di comunicazione in grado di arricchire ed essere compreso da tutti, capace di superare i confini etnici, linguistici, sociali e politici.

LP, cantautrice statunitense con origini italiane (all’anagrafe Laura Pergolizzi), incarna perfettamente l’essenza del festival: artista senza confini di genere con un’identità forte. Attraverso la sua voce ed il suo stile unico, si fa conoscere a livello mondiale con Lost On You, ma il suo lavoro musicale si espande di anno in anno.

Gli Skunk Anansie, per la prima volta al festival, porteranno sul palco dei Laghi di Fusine la loro essenza fatta di miscela di influenze, culture e personalità. Emotivi, carichi, conflittuali e teneri, sapranno regalare al pubblico un concerto unico nel suo genere.

Mika, affermato cantautore pop tra i più originali ed eclettici di questa generazione, inizia la sua carriera nel 2007 con il singolo Grace Kellye da quel momento non si è più fermato. L’attività concertistica lo porta ad esibirsi in ogni tipo di palco ed in ogni continente. Il suo ultimo lavoro, uscito da poco, è la colonna sonora da lui composta e prodotta del film Zodi and Tehu.

Anche questo fine settimana, inoltre, grazie a Ein Prosit Summer Edition, il No Borders Music Festival valorizzerà i prodotti della tradizione culinaria del Friuli Venezia Giulia, attraverso proposte di chef stellati sia italiani che internazionali di enorme prestigio, che proporranno ai presenti piatti tipici locali reinterpretati in chiave fusion. Saranno presenti: Francesco Brutto & Chiara Pavan (Venissa), Michele Lazzarini (Contrada Bricconi), Salvatore Sodano (Local), Alberto Toè (Horto), Kondo Takahiko & Karime Lopez (Gucci Osteria), Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet) e Riccardo Gaspari (SanBrite). Inoltre ai Laghi di Fusine, prima dei concerti, ci saranno degustazioni guidate di vini e laboratori dei sapori.