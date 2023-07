Agenti di commercio in Fvg: Papa confermato presidente. La sua vice sarà una donna

FVG – Si è rinnovato il consiglio direttivo di Usarci Fvg, il principale sindacato degli agenti di commercio, di Udine, Trieste e Gorizia. Per il ruolo di presidente è stato confermato Domenico Papa, che al suo fianco, avrà, nel ruolo di vicepresidente Veronica Piazza. Segretario sarà Mario Moretti mentre tesoriere Claudio Furlan.

L’assemblea, ospitata nella sede della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, ha visto la partecipazione di diversi soci di Usarci, ed è stata l’occasione per fare il punto sull’attività svolta negli ultimi mesi con l’annuncio di alcune iniziative in programma nel 2023. «Tra gli accordi più importanti che abbiamo chiuso quest’anno – ha ricordato Papa – c’è stato quello con Cna Fvg, che ci consentirà di utilizzare gli spazi di viale Palmanova usufruendo di tutta una serie di servizi per i nostri associati. Guardando al domani, diventa sempre più necessario facilitare l’ingresso dei giovani nella nostra professione, visto l’importante ricambio generazionale in atto. Chiediamo inoltre alle istituzioni – ha ribadito Papa – maggiori controlli nei confronti delle major di intermediazione, in modo da limitare la concorrenza sleale che può innescarsi». L’Usarci Fvg, che conta circa 600 soci, non ha timore di utilizzare le nuove tecnologie, «ma vanno impiegate – ha sottolineato Papa – per migliorare l’attività lavorativa, non per cercare di aggirare le regole dell’intermediazione». Sul fronte dei numeri, la richiesta di giovani è importante in Friuli Venezia Giulia, visto che mancano all’appello circa 2 mila professionisti del settore.

La difficoltà a trovare nuove leve, sommata all’aumento dei costi, non rende la vita facile agli agenti di commercio del Fvg, che comunque hanno lavorato bene in questa prima parte del 2023. Tra le note positive da rimarcare, la nomina di una donna alla carica di vicepresidente: «La nostra è ancora considerata una professione prettamente maschile – ha affermato Veronica Piazza – ma qualcosa sta cambiando. L’auspicio è che sempre più donne e giovani si avvicinino a questa professione e che un numero sempre maggiore di aziende mandatarie si rendano conto che sia le donne sia i giovani rappresentano una risorsa importanti su cui puntare come investimento nel medio e lungo periodo», ha chiuso la neo vicepresidente di Usarci Fvg.