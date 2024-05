Old Wild West Udine, perfetta a Cremona, si regala le semifinali play-off

CREMONA – L’Old Wild West Udine vince anche gara-3, in trasferta, sulla Ferraroni Cremona ed accede per la porta principale alle semifinali dei play-off.

I friulani, per sapere chi saranno i prossimi sfidanti, devono attendere il risultato della serie tra Cividale e Cantù, con i ducali che proveranno domenica a bissare la vittoria casalinga di gara-3 per giocarsi il passaggio del turno in Lombardia.

Diversamente dai precedenti due match, in cui Cremona era stato un avversario tignoso da battere, in gara-3 i bianconeri hanno superato l’ostacolo offerto dai lombardi con una certa scioltezza, mostrando da subito attenzione difensiva e precisione offensiva.

Il vantaggio friulano si è concretizzato già nel primo quarto, con Gaspardo, ancora una volta tra i migliori dei suoi (21 punti, 7 rimbalzi), autore di tre triple e poi si è dilatato nelle successive frazioni di gioco, tutte vinte dai bianconeri.

Ora la formazione di coach Vertemati avrà una settimana di tempo per preparare la prossima partita e per reinserire in squadra la guardia Clark, finalmente guarito dall’infortunio che l’ha tenuto fuori per oltre due mesi.

Ferraroni Juvi Cremona – Apu Old Wild West Udine 52-73 (9-21 ; 25-38 ; 38-55)

Ferraroni Juvi Cremona: Tekele Cotton 12 (5/6, 0/4), Cosimo Costi 11 (5/7, 0/3), Antonino Sabatino 11 (3/8, 1/4), Lorenzo Tortu 7 (1/3, 1/5), Vincent Shahid 5 (1/1, 1/4), Gabriele Benetti 4 (2/4, 0/2), Marco Timperi 2 (1/3, 0/0), Luca Vincini 0 (0/9, 0/0), Nicolo Virginio 0 (0/1, 0/1), Francesco Grassi n.e.. Mattia Boni n.e., Alessandro Biaggini n.e.. All. Bechi

Apu Old Wild West Udine: Raphael Gaspardo 21 (4/7, 3/5), Diego Monaldi 15 (6/7, 1/5), Mirza Alibegovic 12 (3/6, 2/5), Jalen Cannon 7 (3/7, 0/0), Quirino De laurentiis 6 (3/5, 0/0), Iris Ikangi 5 (1/2, 1/2), Lorenzo Caroti 5 (0/1, 1/4), Gianmarco Arletti 2 (1/5, 0/0), Matteo Da ros 0 (0/1, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/1, 0/0), n.e.. All. Vertemati.

