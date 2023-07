Trasporto pubblico: confermati gli abbonamenti agevolati per gli studenti del Fvg

FVG – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, ha approvato una delibera con la quale prevede anche per l’anno scolastico 2023-2024 l’abbonamento scolastico agevolato sperimentale (introdotto nell’anno scolastico 2019-2020) per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che utilizzano i bus e i treni di competenza del Trasporto pubblico locale regionale.

“È prevista – ha spiegato l’assessore Amirante a margine dell’approvazione del provvedimento – anche per il prossimo anno scolastico la riduzione pari al 50 per cento dei corrispondenti titoli di viaggio attualmente in vigore che già usufruiscono di uno sconto sui bus del Tpl Fvg e delle riduzioni previste con l’attivazione della ‘Formula Famiglia’. Una misura che vogliamo confermare per garantire un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l’accesso alla formazione scolastica dei figli”.

Il titolo di viaggio “Abbonamento scolastico residenti Fvg” può essere utilizzato dagli iscritti alle scuole dell’obbligo e delle scuole superiori, università o istituti superiori equiparati fino a 26 anni di età e anagraficamente residenti nel territorio regionale.

Per poter acquistare l’abbonamento agevolato sperimentale è necessario compilare l’apposito modulo di autocertificazione disponibile online. I termini di presentazione della richiesta saranno comunicati dalle società che gestiscono il trasporto pubblico locale attraverso i siti web aziendali. L’acquisto dell’abbonamento agevolato dovrà comunque essere effettuato entro il 31 ottobre 2023.

“Con il provvedimento approvato – ha precisato l’assessore Amirante – si prevedono anche le modalità di ristoro alle società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico rispetto al minor introito derivante dalla misura agevolativa”.