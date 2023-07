Udinese, ecco la nuova maglia da trasferta: sarà color Corallo

UDINE – La nuova maglia ‘Away’ dell’Udinese Calcio è caratterizzata da una scelta cromatica innovativa abbinata ad una grafica geometrica con effetto tridimensionale. Simboli e tradizione convivono pienamente con una ricerca stilistica moderna che rende unico il kit da trasferta del club friulano. Una modernità e unicità confermata anche per l’utilizzo del tessuto Eco Fabric, poliestere proveniente al 100% da plastica riciclata, con il quale Macron realizza le maglie dell’Udinese Calcio. Un impegno eco sostenibile che caratterizza e accomuna da anni l’attività del brand italiano e del club bianconero. La nuova ‘Away’ dell’Udinese è a girocollo bordato da due righe in blu navy e una riga bianca al centro, stesso dettaglio presente sul bordo manica. La maglia è in due tonalità di color corallo, una più chiara sulle spalle e sulle maniche, una più intensa nel corpo centrale. Una grafica geometrica, tono su tono, composta da righe ondulate, crea un effetto tridimensionale. Questa grafica è embossata sulle maniche e sublimata sul corpo anteriore e posteriore della maglia. Sul petto, a destra, in blu navy il Macron Hero, mentre a sinistra, lato cuore, il logo dell’Udinese Calcio.

Il backneck interno è personalizzato con i colori, lo stemma del club e la scritta “I primi Bianconeri d’Italia” insieme al logo Macron e alla scrittaDesigned in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters di Macron. Nella lunetta posteriore sotto al colletto, in blu navy, è ricamato il motto del club “La Passione è la nostra Forza”. Il kit Away è completato dai pantaloncini color corallo con coulisse bianche e con due bande laterali in blu navy. I calzettoni corallo hanno al centro tre bande orizzontali: due blu navy con al centro una bianca. Sulla caviglia è presente il Macron Hero, mentre sul polpaccio la scritta U.C.1896, entrambi in blu navy. La maglia ha una vestibilità Slim Fit e il tessuto principale utilizzato è Eco Jaquard con la presenza di inserti in Eco Mesh che assicurano al capo leggerezza e perfetta traspirabilità.

La nuova ‘Away, così come la nuova ‘Home’ dell’Udinese Calcio presentata precedentemente, sono acquistabili presso il Macron Sports Hub Udinese Arena e online nello spazio dedicato su macron.com dove è possibile trovare tutta la linea di abbigliamento realizzata da Macron per il club friulano.