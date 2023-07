Nuova rotatoria all’incrocio tra viale della Vittoria e viale Armando Diaz

UDINE – Nella riunione di giunta comunale di martedì scorso, il sindaco e gli assessori hanno approvato una perizia suppletiva, che si inserisce all’interno del largo progetto di ristrutturazione della rete infrastrutturale della viabilità cittadina. Nel quadro complessivo delle opere del valore totale di 700 mila euro, sono già stati conclusi diversi lavori di rifacimento superficiale e profondo, laddove necessario, dei manti stradali e altri sono in programma fino a ottobre. La perizia suppletiva in questione prevede alcune modifiche ai progetti, che rientrano nel quadro economico dell’opera complessiva di ristrutturazione delle superfici stradali e non hanno comportato aumento dei costi.

Nello specifico, è prevista la creazione di una rotatoria per regolare il traffico nell’incrocio tra viale della Vittoria e Viale Diaz. La rotatoria sarà indicata da segnaletica orizzontale e sarà oggetto di studio da parte degli Uffici comunali. L’incrocio in questione è un punto cruciale per il traffico della città di Udine, a causa della sua posizione chiave in ingresso al centro storico e la quantità di autovetture e mezzi pubblici che vi transitano ogni giorno. In particolare lo studio è indirizzato a capire se la soluzione applicata, nel periodo di riapertura delle scuole e di aumento del ritmo degli spostamenti in città, sarà efficace e funzionale per gestire il traffico in orari che da sempre causano criticità, come la fascia oraria 7.00 – 8.00 del mattino. Nelle prossime settimane, in via Isonzo, oltre all’intervento già concluso, verrà ricostruito il manto stradale nell’intero tratto tra via Planis e via Gorizia.

In via Baldasseria bassa si interverrà invece per migliorare il drenaggio e il deflusso sotterraneo delle acque piovane, tramite la creazione di pozzi perdenti. L’intervento nasce dall’esigenza di prevenire allagamenti causati dalla forte pioggia, che nel terreno incontra ostacoli che gli impediscono il suo assorbimento da parte del terreno. Queste modifiche alle opere rientrano nel quadro complessivo di interventi che hanno l’obiettivo di aumentare gli standard delle strade della città di Udine per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità, risolvendo problematiche che da tempo gravano direttamente sul cittadino.