Mercato dell’auto in Fvg in ripresa rispetto al 2022. Crescono le vendite dei veicoli elettrici e ibridi

UDINE – Ha fatto tappa in Friuli il Volvo EX30 Electric Tour, evento che ha permesso di scoprire le caratteristiche del Suv 100% elettrico della casa automobilistica svedese. Nell’occasione, nel salone Ferri Auto di Tavagnacco, sono stati anche presentati i dati sull’andamento del mercato delle vetture elettriche in Friuli Venezia Giulia nei primi sei mesi del 2023. A intervenire, nello show-room Volvo FerriAuto di via IV Novembre 102, a Tavagnacco, sono stati Giorgio Sina, presidente di FerriAuto, ed Enrico de Cais, Product & Accessory Offer Manager di Volvo Italia.

LA NUOVA VOLVO – «L’EX30 riassume tutti i nostri principi costruttivi in un formato più piccolo – ha spiegato de Cais -. Completamente elettrica, è stata progettata per essere sicura come ci si aspetterebbe da una Volvo, oltre che per avere la più bassa impronta di CO 2 di qualsiasi altro modello Volvo, rendendo la vita delle persone più sicura, più comoda e più piacevole, grazie a una tecnologia all’avanguardia e a un design squisitamente scandinavo». Con l’EX30 la gamma di vetture totalmente elettriche in casa Volvo sale a quattro modelli: «Poiché il mercato sta rapidamente evolvendo verso la completa elettrificazione – ha ricordato de Cais – l’EX30 ci aiuterà a soddisfare la crescente domanda di auto a trazione elettrica al 100% in un segmento in rapida crescita». Un Suv caratterizzato da un prezzo accessibile, che parte da 35.900 euro, che dà modo ai clienti di scegliere tre diverse tipologie di batteria a seconda dell’utilizzo della vettura. Per chi trascorre la maggior parte del tempo in città o tende a percorrere distanze più brevi tra una ricarica e l’altra, c’è l’opzione a motore singolo con batteria LFP ad autonomia standard; se si preferisce incrementare al massimo l’autonomia, la variante Single Motor Extended Range con batteria NMC ad autonomia estesa è la scelta ideale; infine se la priorità sono le prestazioni, c’è la variante Twin Motor Performance, che abbina la batteria NMC a un motore elettrico supplementare. Un’altra cosa che caratterizza l’EX30 è la velocità di ricarica. Le varianti Twin Motor a e Single Motor Extended Range hanno una capacità di ricarica fino a 153 kW, mentre il modello standard ha una capacità di 134 kW. Ciò significa che è possibile caricare la batteria dal 10 all’80% in poco più di 25 minuti. Il display centrale a bordo dell’auto e la app consentono di impostare l’amperaggio, il livello massimo di carica e il momento in cui si desidera avviare la ricarica.

IL MERCATO FVG – Per quanto riguarda il mercato automobilistico in Friuli Venezia, l’andamento è stato illustrato da Giorgio Sina. Dopo un periodo complicato, i contatti sono tornati a crescere, tanto che nei primi sei mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, le immatricolazioni di auto nuove in Fvg fanno segnare un più 10,82%. Nel primo semestre 2022 erano state 10.843, nel primo semestre 2023 si è arrivati a quota 12.016. Analizzando i dati a livello provinciale, a far segnare le migliori performance è stata l’area di Trieste con un più 19,14% seguita da quella Pordenone con un più 12,94%, Udine con un più 7,88% e Gorizia con un più 3,52%. «A livello di immatricolazioni – ha reso noto Sina – i dati sono confortanti, ma figli di un 2022 in cui le vendite sono state a singhiozzo a causa di un’indisponibilità del prodotto. A livello di nuovi contratti, oggi, a partire dal mese di maggio, il mercato sta attraversando una fase critica con un calo del 30%». Passando al mercato di ibride ed elettriche in Friuli Venezia Giulia, spiccano un più 11,9% per le auto elettriche BEV (489 veicoli nel primo semestre 2023 contro i 437 nello stesso periodo del 2022) e un più 24,2% per le ibride (4.606 contro 3.710). In calo del 6.3%, invece, le vendite delle ibride plug-in. «La strada intrapresa da Volvo è quella giusta per la diffusione del mercato elettrico, sia per il prezzo sia per le caratteristiche della vettura – chiude Sina -. Lo dimostra il fatto che prima dell’arrivo dell’EX30 in salone ne abbiamo già vendute una decina».

LA SITUAZIONE IN ITALIA – Sul fronte nazionale, a giugno, secondo i dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 138.927 autovetture con un incremento del più 9,2% su giugno 2022 (127.232 unità). Nel primo semestre dell’anno il totale delle nuove registrazioni ammonta a 841.343 unità, con una crescita del più 23% (meno 22,4% sul 2019). Con riferimento alle alimentazioni, i veicoli elettrici BEV a giugno sono sostanzialmente stabili (più 0,6%) mentre sull’anno la crescita è del più 30,9% (quota 3,9%); le plug-in registrano un aumento pari a più 6,3% (quota mese 5,4%) e nel progressivo annuo si attestano ad una crescita del più 5,4% (quota del 4,6%); le auto ibride incrementano del più 30,5% (quota mese del 34,6%) in linea con la crescita da inizio anno (quota 35,2%). Le vetture benzina (più 6,3%) e diesel (meno 2,6%) hanno andamenti opposti che portano la quota del primo semestre dell’anno rispettivamente al 28,1% e 19,2%. Infine, il Gpl (meno 4,8% mese e più 23,6% annuo) si attesta nei sei mesi all’8,8% di quota; il metano ha una rappresentatività dello 0,1% nel periodo gennaio-giugno.