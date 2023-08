Torna, rinnovato, il corso di Alta Formazione di Arearea

È online il bando per la quinta edizione del corso di Alta Formazione della Compagnia Arearea: un bacino di studio per la danza ideato dalla Compagnia e rivolto a coloro – fra i 18 e 30 anni – che desiderano incontrare coreografi e pedagoghi del contemporaneo e disporsi alla ricerca di un gruppo di lavoro con il quale iniziare o proseguire una ricerca autorale.

RESIDENZA – Dopo sei settimane intensive di formazione è previsto un periodo di residenza durante il quale piccoli gruppi di lavoro potranno ideare progetti e circuitare nei festival della rete Giacimenti-creazione e sviluppo di una rete italiana per l’emersione dei giovani talenti in relazione con Hangarfest di Pesaro diretto da Antonio Cioffi, Menhir/Le Danzatrici en plein air di Ruvo di Puglia diretto da Giulio De Leo, Conformazioni Festival di Palermo diretto da Giuseppe Muscarello, MODEM PRO/Scenario Pubblico_Catania diretto da Roberto Zappalà, Progetto DA.RE._Roma diretto da Adriana Borriello. Oltre a classi e laboratori di danza contemporanea, l’Alta Formazione prevede visite a musei, incontri con musicisti, operatori, lezioni on line di storia della danza, partecipazione a spettacoli ed eventi culturali, incontri sulle basi tecnico/organizzative necessarie alla professione del danzatore (CCNL).

BANDO E PROGRAMMA FORMATIVO – Entrando nel dettaglio del bando, anche per il 2023 è confermata la presenza di professionisti di fama nazionale e internazionale che accompagneranno le giovani danzatrici e danzatori in un percorso di professionalizzazione, fra ottobre 2023 e luglio 2024, a Udine. Il corso offrirà ai partecipanti un programma di studio suddiviso in 6 settimane di lavoro con cadenza mensile, per un totale di 380 ore. Ogni ciclo formativo si concluderà il sabato sera con l’appuntamento Dance out_ la danza fuori a cura del maestro ospite, che condurrà gli allievi in una lezione aperta al pubblico. In programma anche 10 giorni di autogestione durante i quali il gruppo realizzerà una performance autoriale che nei mesi successivi sarà programmata nell’ambito della rassegna OFF Label. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza per gli allievi e le allieve che avranno frequentato il 70% del percorso formativo.

I MAESTRI – I maestri saranno artisti di palcoscenico che si distinguono, tra gli altri, per chiarezza linguistica e riconosciute esperienze pedagogiche in Italia e all’estero e, non ultimo, per una spiccata fiducia in una “danza danzata” e generosa. Parliamo di Marta Bevilacqua, Alessio Maria Romano, Marta Ciappina, Adriana Borriello, Riccardo Meneghini, Antonio Montanile supportati nel lavoro di coaching per il perfezionamento della tecnica da Roberto Cocconi, Valentina Saggin e Luca Zampar, della Compagnia Arearea. L’obiettivo è valorizzare la danza di ricerca, senza dimenticare i fondamenti della storia della danza e le basi tecnico/organizzative necessarie ai lavoratori dello spettacolo dal vivo. Il piano di studi prevedrà un programma che guarda la danza nel suo aspetto tecnico, teatrale, performativo e poetico.

LE CANDIDATURE – I candidati dovranno inviare tutta la documentazione richiesta dal bando entro e non oltre il 10 settembre 2023 compilando il modulo on line al link Modulo di candidatura. Il bando, così come il modulo per la candidatura, è consultabile in forma integrale sul sito www.arearea.it. Le selezioni sono in programma il 16 e il 17 settembre 2023 a Lo Studio, sede della Compagnia Arearea, a Udine in via Fabio di Maniago, 15. Entro sabato 1° ottobre saranno comunicati i nomi di coloro che hanno superato la selezione e che saranno ammessi al corso di Alta Formazione.