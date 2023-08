Con “Tarvisio e dintorni” la comunità germanofona protagonista di Alpenfest

TARVISIO – Il prossimo appuntamento di “Tarvisio e dintorni”, progetto che ha l’obiettivo di valorizzare le tradizioni popolari della comunità germanofona della Valcanale e Canal del Ferro attraverso concerti, conferenze, mostre e gastronomia, si terrà nella cornice di Alpenfest, manifestazione turistica tarvisiana che si svolge nel mese di agosto. Si inizierà con la sfilata tradizionale inaugurale, accompagnata dal Gruppo Bandistico Valcanale e si proseguirà con due concerti serali: i Bierbuster sabato 12 agosto, il trio Golob nei pomeriggi del 13 (e poi del 15 agosto), e gli Alpenvagabunden, lunedì 14 agosto.

Inoltre, durante Alpenfest si terranno due laboratori culturali: uno dedicato alla cucina tradizionale, domenica 13 alle ore 17.30, e uno sui costumi, martedì 15 agosto alle ore 17.30.

Nel primo, Alfredo Domenig (già ospite del programma televisivo “La prova del cuoco” assieme alla moglie Giuseppna Alsido) presenterà un piatto della tradizione, i Klotznudeln, ovvero dei ravioli ripieni di pere Klotzen, tipiche di questa zona montana e tutelate da un presidio Slow Food. Al termine del laboratorio è prevista una degustazione per i partecipanti. Quello delle pere Klotzen dell’Alpe Adria è il primo esempio di presidio Slow Food transfrontaliero perché la sua diffusione è collocata tra Friuli, Carinzia e Slovenia. Qui, nel corso del tempo una popolazione di peri si è adattata alle condizioni climatiche locali.

Durante il secondo laboratorio, quello del 15 agosto curato dal Kanaltaler Kulturverein, verranno descritti i costumi tradizionali indossati durante la sfilata inaugurale di Alpenfest.

Il progetto, con capofila il Comune di Tarvisio, è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (L.R. 20/2009), ed è promosso in partenariato con il Comune di Malborghetto-Valbruna e le associazioni culturali “L’Età dell’Acquario”, “Kanaltaler Kulturverein”; collaborerà alla realizzazione del progetto anche la “Pro Loco il Tiglio nValcanale”. L’iniziativa continuerà nei prossimi mesi con laboratori e incontri dedicati alle tradizioni locali, al patrimonio culturale e alla valorizzazione della lingua tedesca.

«Il progetto ha anche un interesse turistico perché riteniamo importante far conoscere, ai tanti ospiti che provengono da tutte le regioni d’Italia, uno spaccato fondamentale della nostra comunità, ovvero la cultura germanofona», ha affermato Renzo Zanette, sindaco di Tarvisio. «Per più di nove secoli, dal 1007 al 1918, la lingua ufficiale in Valcanale è stata quella tedesca. Le testimonianze di questo lungo periodo si leggono nelle nostre chiese, nei cimiteri, nei monumenti; è inaccettabile lasciare che tutto sparisca in un attimo in questa società con dei ritmi vertiginosi che stiamo vivendo. Tutelare la nostra cultura e far conoscere la nostra storia diventa perciò una missione», ha sottolineato Alfredo Sandrini, presidente del Kanaltaler Kulturverein.