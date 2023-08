Al Meeting di Rimini Fedriga rilancia il tema dell’autonomia differenziata: «Risorsa per i cittadini»

FVG – “L’autonomia differenziata può essere una grossa opportunità per ottimizzare le risorse con cui offrire ai cittadini servizi sempre migliori. È un concetto in base al quale ogni Regione può chiedere di gestire direttamente determinate prestazioni (nei campi in cui ritiene di disporre gli strumenti più adeguati), al fine di erogarle con maggiore efficienza sul proprio territorio di competenza. Non dunque uno scontro di potere tra Stato ed enti locali, bensì l’affidamento dei diversi servizi all’istituzione che meglio può gestirli, al fine di assicurare alla popolazione la qualità dei servizi di cui hanno diritto”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga sul palco del Meeting di Rimini, dove è intervenuto nel corso del panel “Quale Stato e quali Regioni?”.

In dialogo con i governatori di Emilia-Romagna e Lombardia, Stefano Bonaccini e Attilio Fontana, Fedriga ha affrontato il tema dell’autonomia differenziata e dei Livelli essenziali di prestazioni (Lep).

“I cittadini – ha rimarcato il massimo esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia – hanno diritto ai Lep sempre e comunque, a prescindere dall’ente che ha il compito di garantirli. La domanda da porsi è se le risorse destinate a una singola prestazione possono essere utilizzate meglio dallo Stato o dalla Regione. Sono convinto che anche i territori del Mezzogiorno possano dare su alcune materie risposte migliori rispetto allo Stato centrale”.

Fedriga ha posto l’accento sulla necessità di una sinergia tra istituzioni, privati e imprese per “aiutare i giovani a costruire il proprio futuro sul territorio. Le istituzioni devono mettersi a disposizione del mondo produttivo, sociale e formativo per fare sistema e uscire insieme dai momenti di difficoltà come è stato fatto durante la pandemia”.