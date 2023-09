Parte Friuli Doc: fino a domenica centinaia di stand nel centro storico di Udine

UDINE – Friuli Doc passa alla fase operativa. Sarà la Fanfara Brigata Alpina Julia alle 17 in piazza Libertà ad anticipare l’apertura ufficiale dell’attesa kermesse. L’inaugurazione si svolgerà alle 17.30 sul palco di piazza Libertà con la carismatica ospite d’onore di questa 29esima edizione, Giannola Nonino. Il tour ufficiale con le autorità e la fanfara si sposterà allo stand della Regione Friuli-Venezia Giulia in piazza Primo Maggio.

Partiranno oggi anche i primi eventi e l’aperitivo allo stand di PromoTurismo FVG che si ripeterà durante tutte le giornate dell’evento. Successo per la prima degustazione di birra artigianale in via Mercatovecchio, già sold-out. La chiusura della giornata è affidata all’A.s.d. Broadway Dance studio di Udine con performance di danza moderna e urbana: appuntamento finale alle ore 21.00 in Piazza Libertà per “Galà sotto le stelle”.

DEGUSTAZIONI. Immancabile l’aperitivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” allo stand di PromoTurismoFVG dalle ore 18.00 in Piazza Primo Maggio. Saranno offerti vini del territorio, birre artigianali, liquori del FVG e assaggi enogastronomici. Il dj set sarà affidato a Christian Marchi, noto producer di livello internazionale, con apertura a cura di Mr. Pella e Pietro Berti. Il laboratorio con degustazione di birre artigianali (sold-out) a cura di Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo si svolgerà in via Mercatovecchio, dedicata durante Friuli DOC proprio alle degustazioni.

L’importanza della lingua friulana a Friuli Doc si esprime attraverso eventi ed iniziative. Biodiversitât contadine: ae discuvierte des ecelencis furlanis è l’evento-degustazione a cura di Coldiretti che si terrà alle 19.00 in Corte Morpurgo

MOSTRA E SPETTACOLO Alle ore 17.30 presso Palazzo Mantica in via Manin presso la sede della Società Filologica Friulana aprirà la mostra Contis popolârs furlanis pe scuele, Racconti popolari friulani per la scuola.Dalle ore 21 in Piazza Libertà “Galà sotto le stelle” Esibizione di danza moderna e urban dance dei ballerini della A.s.d. Broadway Dance studio di Udine sotto la direzione artistica di Francesca Pravisani.

Sito ufficiale della manifestazione: www.friuli-doc.it