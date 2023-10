Al via la nuova stagione “Maman!”

È tutto pronto per l’ottava stagione di Maman!, la trasmissione televisiva in lingua friulana, frutto di una co-produzione dell’ARLeF – Agjenzie regionâl pe lenghe furlane e di Telefriuli.

Daria Miani, accompagnata dal suo amato gatto Vigji, è pronta a tornare ad intrattenere i bambini di età compresa tra i 4 e 8 anni, per cui è pensato il programma. La trasmissione andrà in onda dal prossimo 13 ottobre, fino a giugno, tutti i venerdì alle 18.30 e in replica la domenica alle 7 e alle 13.

La formula di Maman! è, fin dalla sua prima stagione, un mix di intrattenimento educativo, spazi dedicati al gioco, momenti di svago attraverso cartoni animati, letture e musica. La nuova serie si preannuncia, come sempre, ricca di rubriche divertenti e stimolanti, come “La cusine Bete“, l’eccentrica e colorata “cugina” di Daria Miani (alias Daria stessa), che spiegherà ai bimbi come realizzare tanti simpatici lavoretti attraverso dei mini laboratori o darà suggerimenti per risolvere piccole situazioni di vita quotidiana. Visto il successo della precedente stagione, ritorna la rubrica “Zuìn cu lis lenghis” che vede protagonisti i piccoli Max e Leo: i due fratelli, che parlano fluentemente inglese, friulano e italiano, interagiranno in maniera giocosa con Daria Miani, insegnando ai più piccoli tante parole in inglese e il loro corrispettivo in lingua friulana.

Immancabile l’appuntamento con “La pueste di Maman!” che vede la conduttrice impegnata nel rispondere alle domande poste dai piccoli telespettatori; “Leìn insiemi”, momento dedicato alla lettura di fiabe e racconti; “Fasìn un zûc” che coinvolge i bambini con giochi a quiz.

In ogni puntata, poi, non mancheranno lo spazio dedicato ai cartoni animati – in particolare nella seconda parte della stagione ne sarà lanciato uno nuovo, che farà divertire i più piccoli con… la matematica – così come quello dedicato ai videofumetti che vedono protagonista il piccolo riccio Ghiti e i suoi tanti amici animaletti. Per ballare e cantare insieme in friulano, saranno invece proposte nuove video-canzoni Sacheburache (un progetto Belka Media) così come quelle di Vosutis te sachete (un progetto dell’Associazione musicale “Bertrando di Aquileia”).

Tutte le nuove puntate di Maman! saranno poi disponibili sulla tv on demand di Telefriuli così come sul canale Youtube e sul sito dell’ARLeF. Qui sono già presenti le 194 puntate delle precedenti stagioni e sul sito i bambini troveranno inoltre altri simpatici contenuti relativi a Maman!.

Attraverso divertimento, narrazione e gioco, obiettivo di Maman! è quello di esporre i bambini al plurilinguismo e ai tanti vantaggi cognitivi che derivano dall’utilizzo di più lingue fin dalla più tenera età.