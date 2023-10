Israele: Fedriga: «Disumano attacco terroristico a una popolazione inerme»

FVG – “Giungano a tutti gli israeliani, i miei più profondi sentimenti di fraterna solidarietà. L’intera comunità regionale si unisce nella condanna di questo disumano attacco terroristico che ha colpito una popolazione inerme”. È questo l’incipit del messaggio che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha inviato al sindaco del Comune di Modi’in Maccabim Re’ ut, Haim Bibas, che è anche presidente della Federazione delle Autorità Locali in Israele, esprimendo alla popolazione della città israeliana e a tutta la comunità ebraica la propria vicinanza per l’attacco in corso da parte di Hamas dalla striscia di Gaza.

Fedriga ha voluto esprimere “una ferma condanna di questa vile violenza, perpetrata in violazione alle più basilari norme del diritto internazionale umanitario, nonché la solidarietà per le vittime dell’attacco”, auspicando un pronto impegno da parte della Comunità internazionale, affinché sia eradicato il terrorismo e non si permetta più che focolai di fondamentalismo islamico continuino a proliferare.

Nelle prossime ore sulla facciata del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia in piazza Unità a Trieste verranno proiettati i colori della bandiera israeliana in segno di solidarietà e vicinanza al popolo ebraico.