Sicurezza in città, il sindaco De Toni: «Da parte nostra massima attenzione»

UDINE – “Come sindaco della città insieme alla Giunta ho sempre dato massima attenzione al tema sicurezza, nel rispetto di ruoli e competenze e sempre con la massima fiducia nei confronti di Prefettura e forze dell’ordine, a cui spetta il compito di garantire l’ordine pubblico”. Queste le parole del sindaco Alberto Felice De Toni, a commento dei tanti episodi di cronaca che si sono verificati in città nelle ultime settimane, che hanno spinto alcuni commercianti, imprenditori e residenti del centro a riunirsi in un gruppo WhatsApp per trovare soluzioni in autonomia per dare maggiore sicurezza al centro.

“Da parte nostra – prosegue il sindaco – abbiamo tenuto saldi i contatti con tutti, al fine di monitorare costantemente la situazione. Il continuo confronto ha riguardato sia le zone storicamente al centro dell’attenzione della città, come la stazione e l’ex caserma Cavarzerani, sia i nuovi episodi che hanno coinvolto anche minori non accompagnati. Proprio per gestire le intemperanze di alcuni di loro abbiamo revocato l’autorizzazione alla cooperativa che li ospitava in precedenza e abbiamo tenuto alta l’attenzione sul problema, come ha dimostrato l’intervento della Polizia con i recenti arresti. Stiamo facendo tutto il possibile con gli strumenti che un’amministrazione pubblica ha a disposizione: mercoledì avremo un nuovo incontro con Prefetto e forze dell’ordine per avere un aggiornamento e agire di conseguenza”.

“Abbiamo la piena coscienza dei problemi di sicurezza sollevati dai cittadini – ribadisce De Toni -. Voglio ricordare a tutti che siamo a disposizione per raccogliere le loro segnalazioni tramite la polizia locale, che è il nostro presidio attivo sul territorio. Come sindaco sono sempre a disposizione, personalmente, per ascoltare le esigenze dei cittadini, sempre nel massimo rispetto e considerazione per l’operato quotidiano di Polizia, Carabinieri e Guardia Di Finanza”.