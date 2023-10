Ein Prosit 2023, oggi anteprima a Trieste, poi quattro giorni in Friuli

FVG – Mercoledì 18 ottobre inizia la ventiquattresima edizione di Ein Prosit, l’evento enogastronomico che coinvolge quest’anno anche la città di Trieste. È proprio da qui, infatti, che la manifestazione prende il via, con la prima cena ospitata dall’Harry’s Piccolo, due Stelle Michelin, e dagli chef Matteo Metullio e Davide De Pra.

Con una cena dedicata alla stampa estera, i migliori esponenti della cucina italiana presentano l’Italia al mondo, sotto forma di cultura culinaria come patrimonio promotore del nostro Paese. I protagonisti di questa serata sono: Norbert Niederkofler (Atelier Moessmer – Brunico), Riccardo Camanini (Lido 84 – 1 Stella Michelin; #7 The World’s 50 Best Restaurants – Gardone Riviera), Niko Romito (Reale – 3 Stelle Michelin; #16 The World’s 50 Best Restaurants – Castel di Sangro), Massimiliano Alajmo (Le Calandre – 3 Stelle Michelin; #41 The World’s 50 Best Restaurants – Rubano), Enrico Crippa (Piazza Duomo – 3 Stelle Michelin; 1 Stella Verde Michelin; #42 The World’s 50 Best Restaurants – Alba), Mauro Uliassi (Uliassi – 3 Stelle Michelin; #34 The World’s 50 Best Restaurants – Senigallia), Matteo Metullio e Davide De Pra (Harry’s Piccolo – 2 Stelle Michelin – Trieste) e Corrado Assenza (Caffè Sicilia – Noto).

Ein Prosit 2023 propone un’edizione all’insegna dell’internazionalità dei sapori, con una base molto solida: il Friuli Venezia Giulia. La manifestazione si sposterà da giovedì 18 ottobre fino a domenica 22 ottobre a Udine, fulcro della manifestazione per il quarto anno consecutivo. Ein Prosit, con il suo costante e crescente richiamo costituisce ormai uno degli eventi simbolo dell’enogastronomia in Italia e nel resto del mondo. Gli chef che arriveranno in Friuli Venezia Giulia sono oltre cento, provenienti da tutto il mondo, tra i migliori nel ranking internazionale. Ein Prosit è un evento capace di mettere in relazione temi quali la cultura enogastronomica internazionale, la tradizione del vino e la conoscenza delle materie prime nella cucina attraverso un percorso articolato e fruibile dal pubblico di cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri, per un totale di oltre 160 attività.