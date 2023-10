Inaugurato il nuovo showroom Maserati da Ferri Auto

TAVAGNACCO – Taglio del nastro per il nuovo showroom Maserati di Feletto Umberto, in via IV Novembre. Uno spazio che sarà gestito dal Gruppo Ferri Auto, concessionario esclusivo in Friuli Venezia Giulia dei veicoli prodotti dalla casa del Tridente.

Numerose le autorità presenti, a cominciare dal padrone di casa, Giorgio Sina per proseguire con la general manager Maserati per l’area del Sud Europa, Elisa Weltert, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine Giovanni Da Pozzo.

«Una novità molto importante per noi, trattandosi di uno showroom di nuova concezione dedicato a un brand elegante e molto ricercato come Maserati – ha commentato Sina -. Uno spazio adeguato per assecondare le richieste della clientela, che va accontentata non solo nel momento della vendita, ma soprattutto in quello della post vendita». Maserati in Fvg vende un centinaio di vetture all’anno e come ha confermato Weltert, «questa regione grazie al partner Ferri esprime una quota di mercato superiore alla media nazionale». Il nuovo show-room Maserati di Feletto è il terzo, di questa nuova tipologia, aperto in Italia. «Il concetto che sta dietro allo showroom è quello di uno spazio museale con le vetture che vengono messe in mostra attraverso la luce come se fossero opere d’arte. In realtà sono opere d’arte. Il mercato italiano, per Maserati – ha chiarito Weltert – è molto importante, essendo il terzo dopo Usa e Cina».

Di «storia imprenditoriale di successo» ha parlato l’assessore Bini riferendosi al Gruppo Ferri Auto: «Un plauso – ha concluso – va alla famiglia Sina per questo nuovo importante traguardo imprenditoriale, in grado di promuovere l’eccellenza della manifattura del “made in Italy”. Un Gruppo profondamente radicato sul nostro territorio».