A Tolmezzo è tutto pronto per la decima edizione de “Il Filo dei sapori”

TOLMEZZO – Tutto pronto per Il Filo dei Sapori, l’attesissima kermesse di Tolmezzo che fa da vetrina alla cultura enogastronomica della Carnia. Dopo il record di 80 mila presenze del 2022, la decima edizione prenderà avvio questo giovedì 26 fino a domenica 29 ottobre. Come ogni anno, grazie alla Comunità di Montagna della Carnia, i visitatori verranno coinvolti in un vero e proprio percorso alla scoperta delle ricchezze del territorio montano del Friuli-Venezia Giulia, anche attraverso il ricco mercato contadino composto da circa un centinaio di stand e aziende agroalimentari, disposto lungo le principali vie cittadine. Il programma coinvolgerà anche numerosi ospiti con incontri formativi legati al mondo dell’agricoltura, degustazioni, showcooking e diverse attività pensate ad hoc per bambini e ragazzi.

Anticipa l’avvio della kermesse, questo giovedì 26, l’Apericena gustoCarnia “You Rock!”, a Palazzo Frisacco a partire dalle 19, con visita guidata alla Mostra Fotografica Music Stars + Reportage dedicata a Gigliola Di Piazza. Presenti per l’occasione anche i 5 birrifici artigianali carnici.

Si prosegue venerdì 27 alle 18 in piazza XX Settembre per l’apertura dell’area Food, e poi, sabato e domenica, con un programma ricco per grandi e bambini. Tra le tante attività proposte, segnaliamo la dimostrazione di caseificazione, in programma sabato e il Triathlon dell’Agricoltore: una competizione divertente per mettersi alla prova con le tecniche agricole di una volta. Via Cavour, per l’occasione, diventerà una vera e propria “via della Biodiversità” dove enti e associazioni per la tutela dell’ambiente racconteranno, attraverso laboratori e incontri, cos’è la biodiversità nel concreto e quanto sia importante. Piazza Centa sarà il cuore pulsante dell’evento: tecnici, scuole ed aziende daranno voce ad un tema molto caro al Filo dei Sapori, l’agricoltura di montagna. Lo faranno attraverso incontri, degustazioni e showcooking, come quella di domenica, alle ore 12, alla scoperta di una delle mille ricette di un piatto tipico amato, i Cjarsons. Forte anche quest’anno l’aiuto dei giovani: sempre domenica, allo stand dell’Istituto Paschini-Linussio, i ragazzi coinvolgeranno il pubblico con idee, ricette e degustazioni per promuovere la salute e il benessere a partire dal cibo. Sempre Piazza Centa, sabato dalle 10.30, sarà animata da un open talk, “Agricoltura in trasformazione: le produzioni di montagna alla prova dei cambiamenti globali” organizzato da Il Filo dei Sapori e InnovAlp.