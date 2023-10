Autostrade Alto Adriatico: ripavimentazione in A23 nel fine settimana

UDINE – Autostrade Alto Adriatico ha programmato nel fine settimana alcuni lavori di manutenzione della pavimentazione che riguarderanno il tratto della A23 compreso tra il nodo di Palmanova e la fine competenza in località Santa Caterina.

Nella fattispecie, il cantiere di ripristino dell’asfaltatura interesserà l’intera careggiata nord tra le chilometriche 13 e 15. Le attività si svolgeranno dalle ore 23 di venerdì 27 ottobre alle ore 5 di lunedì 30 ottobre. Questo comporterà l’istituzione di un doppio senso di marcia nella carreggiata opposta, ma, soprattutto, la chiusura dell’uscita del casello di Udine Sud per chi proviene da Palmanova e dell’entrata allo stesso svincolo per chi è diretto verso Tarvisio/Austria.

In occasione della chiusura Autostrade Alto Adriatico potenzierà la comunicazione attraverso i pannelli a messaggio variabile in avvicinamento al casello e in particolare lungo la viabilità ordinaria come la Tangenziale sud e la strada regionale 56 e verranno posizionati anche cartelli lungo Via Lumignacco a Udine che indicheranno la chiusura dell’entrata a Udine Sud con direzione Tarvisio/Austria.

Dalle ore 20 di venerdì verrà anche chiuso l’ingresso all’area di servizio di Zugliano Est in quanto ricade all’interno del cantiere.

Per qualsiasi informazione sul traffico è possibile consultare il sito www.infoviaggiando.it, l’app infoviaggiando o telefonare al numero verde 800996099.