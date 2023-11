Sessant’anni dell’edicola Cesarano: il Comune consegna una targa

UDINE – Sessant’anni di attività non sono pochi, per un’impresa. Figuriamoci per una edicola, una tipologia di commercio che negli ultimi anni ha sofferto anche per la crisi della carta stampata. Il servizio e la disponibilità sono l’arma in più dell’edicola Cesarano, capitanata dal decano Alfredo, che nel giorno del sessantesimo compleanno della sua attività, ha ricevuto la visita del vicesindaco con delega alle Attività produttive Alessandro Venanzi.

Festeggiato in primis dai figli Gianluca e Federico, oltre che da clienti e simpatizzanti, Cesarano ha ricevuto i complimenti dell’amministrazione comunale per la qualità e la longevità del servizio. “La targa che abbiamo consegnato a Cesarano – dice Venanzi – spiega i motivi della nostra riconoscenza: un’edicola aperta riveste una notevole rilevanza sociale. E’ un presidio del territorio e un punto di riferimento per i cittadini. Un servizio essenziale che la famiglia Cesarano esercita con cortesia e professionalità, oltre che impegno e dedizione”.

“Credo che questa sia la prima edicola di Udine” ha raccontato Alfredo Cesarano, orgoglioso del riconoscimento.”Che io sappia la famiglia Piccin, dalla quale ho rilevato l’azienda, aveva aperto in tempi antichi. Io continuo il mio lavoro nonostante gli 84 anni di età. Mi sveglio ogni mattina alle 3.45 anche se sono in pensione”.

Abitudini che aiutano a conservarsi bene visto l’impegno assiduo all’edicola, sempre aperta dalle 4 alle 21. “Sfatiamo però un mito” racconta il figlio Gianluca. “Abbiamo riscaldamento e condizionamento potenti, per poter lavorare in un ambiente confortevole. Le levatacce però non le toglie nessuno”.