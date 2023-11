Carnera 4.0, il centrosinistra chiede un maggior impegno agli investitori privati

UDINE – “Il progetto del palasport Carnera 4.0 costituisce sicuramente un intervento importante che può portare ulteriore lustro e visibilità a Udine e al Friuli, arricchendo l’offerta sportiva in sintonia con lo stadio. L’auspicio è che ci sia la più ampia partecipazione da parte dei privati in modo che la Regione abbia il maggiore spazio possibile di intervento a beneficio degli sport dilettantistici a favore dei giovani”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Francesco Martines e Massimiliano Pozzo (Pd), insieme a Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra), presenti a Udine nella sala Ajace per la presentazione del progetto del palasport Carnera.

“Ci auguriamo – prosegue l’intervento congiunto – che l’operazione abbia un’ottima convenienza economica per i privati. Al punto tale che investano in maniera importante, ridimensionando così l’intervento della Regione, cosicché le risorse pubbliche vengano spostate più a favore delle realtà sportive minori che si occupano della crescita umana, sportiva e sociale dei giovani. Dal pubblico ci aspettiamo un ruolo in linea con le sue finalità: ossia, il sostegno e la promozione della cultura dello sport inteso come socialità, salute e volontariato che, soprattutto ora, a fronte della riforma nazionale, vede molte società sportive dilettantistiche in difficoltà”.

“È positivo – concludono Martines, Pozzo e Pellegrino – che il progetto illustrato oggi non preveda consumo di suolo, recuperando quindi lo spazio occupato dall’attuale palazzetto”.