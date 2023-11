All’Atrio di Villach si accendono le luminarie natalizie

FVG – Prende il via lunedì 13 novembre, con la tradizionale accensione delle luminarie natalizie, l’attesa stagione dell’Avvento da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia, dove parte la caccia all’idea regalo più originale per le prossime festività sia nel Mercato dell’Avvento, che aprirà i battenti il 20 novembre, sia negli oltre 90 negozi che punteggiano lo shopping center già addobbato con colorate ed eleganti decorazioni. Un appuntamento da non perdere per il pubblico italiano, che troverà ad attenderlo, oltre alle fornitissime bancarelle ricolme di prodotti tipici, tra oggetti d’artigianato artistico e gustose prelibatezze, anche una vasta scelta gastronomica nei numerosi ristoranti e bar del centro.

“Nel periodo dell’Avvento e del Natale contiamo di accogliere nel nostro shopping center numerosi amici, ai quali auguriamo buone feste, in arrivo dal Friuli e dal resto d’Italia, come dalla Slovenia – sottolinea il manager del centro, Richard Oswald – sia perché le nostre tradizioni e i prodotti tipici austriaci per le festività esercitano una forte forte attrazione – spiega –, sia perché nel nostro centro commerciale è possibile trovare, a prezzi convenienti, una vasta gamma di prodotti in tutti i settori merceologici, dalla casa alla salute e bellezza, dall’abbigliamento alla cartoleria, senza contare la grande offerta di gastronomia”. Il Mercato dell’Avvento propone dal 20 novembre i prodotti tipici più amati anche dagli italiani, dai calzettoni colorati da appendere al caminetto alle pantofole di cuoio e di lana, dal miele e dai prodotti dell’apicoltura ai gioielli fatti a mano, dai tessuti artigianali alle specialità gastronomiche rustiche, dai dolcetti per il Natale e all’abbigliamento e alle calzature tradizionali.

Uno dei primi appuntamenti da non perdere è il gettonatissimo “Black Friday”, il venerdì nero del 25 novembre, quando da Atrio è possibile trovare “il regalo giusto” a prezzi davvero scontati. Tra le tradizioni immancabili, l’arrivo il 5 dicembre allo shopping center di San Nicolò, che distribuirà doni a tutti i bambini (fino a esaurimento scorte).

Da non perdere anche i tipici e divertenti portafortuna del Capodanno austriaco disponibili, in tutte le forme e fogge, su cui trionfano sicuramente i gettonatissimi ‘maialini’, direttamente sulla bancarelle da Atrio nel periodo dell’Avvento e fino al 31 dicembre, quando al centro saranno anche attivi anche i saldi di fine anno. Molte altre sorprese sono in arrivo, per tenersi aggiornati basta visitare il sito https://www.atrio.at/it/