Tornano i corsi di Attività motoria dolce e i Balli di gruppo a Udine

UDINE – Tornano le attività di motoria dolce e balli di gruppo organizzati dal Comune di Udine. I corsi tornano dopo un’assenza di diversi anni e fanno parte delle numerose iniziative promosse e realizzate dall’Assessorato allo Sport del Comune di Udine, in collaborazione con esperti del settore, a favore del benessere fisico e psicofisico della comunità cittadina. I corsi, si terranno dall’ultima settimana di novembre 2023 fino a marzo 2024, e sono dedicati a tutta la popolazione adulta residente nella città di Udine, in particolar modo agli over 65, per i quali sono riservate tariffe agevolate.

Le preiscrizioni sono già aperte, e chiunque voglia partecipare può farlo chiamando il numero 340 342 3599 o inviando una e-mail all’indirizzo tabusport@gmail. com. Al momento dell’iscrizione formale, sarà invece necessario recarsi presso la sede della ex Circoscrizione n.2 in via Martignacco 146 nelle seguenti date e orari: ercoledì 22 novembre 2023, dalle ore 16.00 alle ore 18.00; sabato 25 novembre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Prima dell’inizio dei corsi, è obbligatorio inoltre presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. “Siamo felici di riproporre questa iniziativa dopo un lungo periodo di sospensione”, commenta l’assessore allo Sport e Impianti sportivi Chiara Dazzan. “Lo sport è una delle infrastrutture sociali più importanti di una comunità, per tutte le sue fasce d’età, e iniziative come questa non fanno altro che rimarcare il suo carattere inclusivo e trasversale. Oltre a questo – aggiunge l’Assessora – l’attività fisica ha delle ricadute note non solo sul benessere fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Questo perché migliora l’umore e riduce lo stress, ma soprattutto perché crea aggregazione e rapporti, che come Amministrazione dobbiamo promuovere e incentivare in contrasto alla solitudine e l’isolamento sociale”.

Il costo per le attività è di € 50,50 per chiunque abbia Isee inferiore a € 30.000, mentre la tariffa ordinaria è di € 75,75. Per gli over 65 è prevista una tariffa agevolate di € 60,00 che scende a € 30,00 per chi ha soglie Isee fino a €30.000. I balli di gruppo invece avranno una tariffa unica di € 75,50.

Il Calendario delle attività e dei corsi

Palestra IV Novembre, via Magrini n.4 – Attività Motoria Dolce

Mercoledì e venerdì, 18.00/19.00, dal 29/11/2023 al 13/03/2024

Mercoledì e venerdì, 18.00/19.00, dal 29/11/2023 al 13/03/2024 Palestra L. D’Orlandi, via Sabbadini n.2 – Attività Motoria Dolce

Martedì e giovedì, 17.00/18.00, dal 28/11/2023 al 07/03/2024

Martedì e giovedì, 17.00/18.00, dal 28/11/2023 al 07/03/2024 Palestra A. Zardini, via Padova n.9 – Attività Motoria Dolce

Lunedì e giovedì, 16.00/17.00, dal 27/11/2023 al 07/03/2024

Lunedì e giovedì, 16.00/17.00, dal 27/11/2023 al 07/03/2024 Palestra P. Zorutti, via XXX Ottobre n.17 – Attività Motoria Dolce

Martedì e giovedì, 17.00/18.00, dal 28/11/2023 al 07/03/2024

Martedì e giovedì, 17.00/18.00, dal 28/11/2023 al 07/03/2024 Palestra S. Domenico, via Massaua n.2 – Attività Motoria Dolce

Lunedì e giovedì, 17.00/18.00, dal 27/11/2023 al 07/03/2024

Lunedì e giovedì, 17.00/18.00, dal 27/11/2023 al 07/03/2024 Palestra G. Carducci, v.le Tricesimo n.52 – Attività Motoria Dolce

Martedì e venerdì, 16.00/17.00, dal 28/11/2023 al 12/03/2024

Martedì e venerdì, 16.00/17.00, dal 28/11/2023 al 12/03/2024 Palestra E. Fermi, via Pradamano n.21 – Attività Motoria Dolce

Mercoledì e venerdì, 18.00/19.00, dal 29/11/2023 al 13/03/2024

Mercoledì e venerdì, 18.00/19.00, dal 29/11/2023 al 13/03/2024 Palestra I. Nievo, via Gorizia n.19 – Balli di Gruppo

Martedì e venerdì, 19.00/20.00, dal 28/11/2023 al 12/03/2024

Tariffe – Per 25 Ore di Lezione:

Attività Motoria Dolce:

Ultra 65 enni:

Ridotta (con ISEE fino a € 30.000) € 30,00

Ordinaria € 60,00

Adulti:

Ridotta (con ISEE fino a € 30.000) € 50,50

Ordinaria € 75,75

Ultra 65 enni: Ridotta (con ISEE fino a € 30.000) € 30,00 Ordinaria € 60,00 Adulti: Ridotta (con ISEE fino a € 30.000) € 50,50 Ordinaria € 75,75 Balli di Gruppo:

Tariffa unica € 75,50

Per ulteriori dettagli e informazioni, l’Ufficio Progettazione Sport e Movimento è a disposizione al telefono 0432 127 2742 – 2788, mentre la Polisportiva TA.BU può essere contattata al telefono 340 342 3599 o via e-mail all’indirizzo sportemovimento@ comune.udine.it.