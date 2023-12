Taglio del nastro per la maxi pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio

UDINE – Inaugurazione da tutto esaurito all’Udine Ice Park, il grande Villaggio natalizio della città di Udine. Gli udinesi non hanno voluto sprecare il meteo favorevole e nella serata di domenica sono accorsi in centinaia per le prime pattinate dell’Avvento nella magnifica cornice di Giardin Grande.

Il vicesindaco e assessore a Turismo e Commercio Alessandro Venanzi, accompagnato della collega di giunta Eleonora Meloni, ha tagliato il nastro “entusiasta per la grande risposta che le cittadine e i cittadini udinesi hanno voluto dare a questa iniziativa del Comune di Udine. Oggi inauguriamo una cosa nuova, che Udine non ha mai visto e che speriamo possa essere il punto di partenza per un grande percorso di innovazione che vogliamo iniziare nella nostra città. Da oggi e per tutto il periodo natalizio giovani, famiglie e visitatori potranno godere di una calda e allegra atmosfera natalizia in una cornice degna di una grande città della Mitteleuropa”, ha concluso Venanzi.