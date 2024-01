Trasporto pubblico locale, confermate le agevolazioni per gli ultra 65enni su bus e treni

FVG – “Prosegue anche nel 2024 l’agevolazione sperimentale a favore degli ultra 65enni residenti in regione che potranno beneficiare di uno sconto del 50 per cento sugli abbonamenti annuali e semestrali per il trasporto su bus e treni”. Lo ha confermato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante illustrando i contenuti di una delibera della Giunta regionale che definisce le modalità di prosecuzione delle agevolazioni e le modalità di rimborso dei relativi oneri ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale. “La misura è efficace e favorisce l’utilizzo di bus e treni da parte di un’ampia fascia di popolazione – ha ribadito Amirante -. Nel 2023, infatti, sono stati venduti a tutto novembre circa 2.660 abbonamenti annuali e oltre 9.900 abbonamenti semestrali agevolati over 65”.

L’agevolazione sperimentale, in continuità con quanto già attuato quest’anno, consiste nella possibilità, per persone residenti in regione di età non inferiore a 65 anni, di acquistare e utilizzare abbonamenti annuali e semestrali per i servizi di TPL automobilistico e ferroviario, su tratte interne al territorio regionale, al costo pari al 50% del corrispondente costo intero.

Per l’attuazione dell’agevolazione, sono stati stanziati nell’ambito della legge di Stabilità regionale 2024 2,8 milioni di euro.