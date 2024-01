A Pramollo fino a un metro di neve per sciare e per fare escursioni notturne

PASSO PRAMOLLO – Il comprensorio di Nassfeld Pramollo è una meta internazionale che accoglie gli appassionati dello sci, compresi i “pendolari” del Friuli-Venezia Giulia. Offre una vasta scelta di tracciati, di attività da fare e servizi al top, tra cui la cabinovia Millennium Express che è la più lunga dell’intero arco alpino, ai cui piedi è attivo l’Express Service per la messa a punto precisa e veloce di sci e snowboard. Attualmente, con un’altezza della neve fino a 100 cm, le condizioni per sciare sono ideali, grazie anche alla regolare manutenzione notturna.

Sciatori e snowboarder hanno a disposizione il parco di divertimenti “all in one” The Snake: 700 metri con 9 curve paraboliche, 11 onde, 2 salti, 1 Rainbow Box, 1 Butter Box, 2 “High-Five” Jibs e una chiocciola tunnel come gran finale. L’offerta di Nassfeld Pramollo è perfetta per esaudire le richieste di sciatori di ogni età e abilità ma anche per chi vuole assaporare il benessere del contatto con la natura con gli sci di fondo in quota, oppure cimentarsi con il curling e godere il panorama in una carrozza trainata dai cavalli sulla neve. Ogni domenica infine c’è la ShredSchool gratuita, un’occasione per imparare i trucchi e le tecniche dei professionisti.

Tutte le info in italiano a questo link. Tra i tanti eventi organizzati, fino al 29 febbraio è particolarmente suggestiva l’escursione serale attraverso il Parco Naturale del Weissensee a caccia di stelle con ranger esperti. Per informazioni aggiornate su tutte le altre manifestazioni in programma nel comprensorio www.nassfeld.at/de/Service/Events